Dove vive Elisa: l’incantevole casa di campagna della cantante

È una delle cantanti italiane che più ci invidiano all’estero, con la sua voce inconfondibile che ha conquistato tantissimi fan nel corso di una carriera quasi trentennale: Elisa Toffoli, più semplicemente Elisa, riesce sempre a incantare con le sue canzoni capaci di emozionare anche a distanza di tempo. Le stesse emozioni si vivranno domenica 24 dicembre su Canale 5 in occasione del concerto speciale in cui la cantautrice triestina sarà assoluta protagonista. “Elisa, buon Natale anche a te” è una trasmissione in cui si potranno ammirare le esibizioni dal vivo al Forum di Assago del 15 e 16 dicembre scorsi.

Proprio di recente l’artista friulana ha annunciato il suo stop a musica e concerti per due anni, un periodo di meritato relax dove potrà godere ancora di più della sua casa di campagna a due passi da dove è nata. Curiosi di scoprire l’abitazione immersa nel verde in cui ama rifugiarsi?

Una casa immersa nel verde del Friuli Venezia Giulia

Nei suoi brani Elisa ha sempre mostrato la propria passione nei confronti della natura, un amore che è sfociato nell’organizzazione dei concerti “Music for a planet” dedicati proprio alla sostenibilità ambientale. Non è quindi un caso che la vincitrice dell’edizione 2001 del Festival di Sanremo abbia deciso di vivere in campagna, nel suo amato Friuli Venezia Giulia.

La casa di Elisa ha una vista mozzafiato sulle Alpi ed è circondata da tutto quello che di meglio sa offrire la natura: un orto, un frutteto, un campo in cui vengono coltivate patate e molto altro ancora.

Arredi semplici e tanta luce

Sono soprattutto gli interni di questa abitazione che incarnano tutta l’eleganza dell’artista. In realtà, tramite i propri account social non fa vedere molto della sua vita privata e soprattutto degli ambienti che condivide con la propria famiglia, però dai pochi scatti e da qualche video si possono intuire alcuni particolari interessanti.

Quello che si nota in particolare è che nella casa predominano i toni del bianco e del beige, come nella stanza in cui prova le proprie canzoni. L’ambiente è caratterizzato da uno stile semplice e rustico, con soffitti alti, mentre a dare un tocco di colore ci pensano i quadri appesi alle pareti.

La stessa semplicità si ritrova in cucina, un ambiente che fa subito immergere nella tipica atmosfera di campagna grazie alle sedie in legno e a quelle in ferro battuto: anche in questo caso è il bianco a farla da padrone, come è possibile scorgere negli arredi. Nonostante lo stile di questo ambiente sia essenziale, è fornito di tutti gli elettrodomestici di cui c’è bisogno, ma anche di dettagli d’arredo più moderni come le lampade in stile industrial.

Luce è il nome di uno dei principali successi di Elisa, ma si ritrova anche nella casa friulana della cantante che viene resa più luminosa da ampie finestre, in particolare quelle del soggiorno. È qui che si trova una grande scala a chiocciola che porta ai piani superiori. Può sembrare l’elemento che attira l’attenzione in questa stanza, in realtà il suo vero fulcro è il grande pianoforte nero, proprio sotto la scala, così da creare un ambiente ancora più intimo, reso elegante dall’arazzo bianco alle pareti e dalle piante. In poche parole, tanti piccoli particolari che rispecchiano in pieno la personalità di Elisa Toffoli.