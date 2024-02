Dove vive Fiorella Mannoia? La casa romana della cantante

Ci sono cantanti che hanno un legame particolare con il festival di Sanremo e tra questi c’é Fiorella Mannoia. Una delle artiste italiane più amate interprete di testi profondi e che rimangono nella memoria anche a distanza di anni, ha partecipato per la sesta volta alla gara, senza contare le volte in cui ha calcato il palco come super ospite.

La prima volta in cui ha partecipato alla kermesse risale al 1981 con il brano “Caffè nero bollente” classificatosi all’11° posto ma che poi si è rivelato un successo fuori dal palco dell’Ariston tanto da diventare un inno generazionale. In seguito è stata presente nel 1984 con “Come si cambia!”, nel 1987 con “Quello che le donne non dicono” e nel 1988 con “Le notti di maggio”.

Quest'anno Fiorella Mannoia è tornata nella città dei fiori nel 2017 dopo 29 anni in cui è stata lontano dal palco più temuto e amato d’Italia con il brano “Che sia benedetta”. Quest’anno ha partecipatoper la sesta volta con “Mariposa” e prima di trasferirsi per una settimana a Sanremo si è preparata nella sua casa romana in cui vive con il marito Carlo Di Francesco.

La casa romana di Fiorella Mannoia

La cantante, nata nella Capitale, ha deciso di rimanere a vivere nella sua città natale quando non è in giro con il suo tour. La proprietà si trova per la precisione nella zona Nord e in base alle foto condivise sui social dalla stessa cantante si può notare un’abitazione in cui c’è il giusto mix di colori neutri e caldi. Lungo tutto l’appartamento corre il parquet in legno massello che nonostante sia scuro non rende gli ambienti opprimenti, ma al contrario risulta molto caldo e accogliente. A rendere la casa più luminosa ci sono le porte e le pareti bianche, quest’ultime caratterizzate da grandi librerie che arricchiscono le mura di tutto il living.

Sbirciando tra i profili social di Fiorella Mannoia, si può vedere come sia una casa vissuta che rispecchia molto la sua personalità. Infatti ci sono dettagli di design che non passano inosservati come l’enorme divano grigio, piante, quadri e un bellissimo lampadario chendelier sui toni del rosso e dell’arancione, un elemento barocco che viene ripreso anche nelle tende giallo ocra, arredi che danno un tocco di colore alla stanza e rendono l’ambiente ancora più intimo.

Una cucina spaziosa

Se la zona del soggiorno è caratterizzata da una grande libreria che è il punto focale dell’arredamento, la cucina è il regno di chi ama stare dietro i fornelli. La camera ampia e spaziosa ha una grande isola centrale in acciaio inox, sormontata da una cappa dello stesso materiale grande quanto la stessa isola. Questa oltre ad avere il piano cottura può essere utilizzata come piano per la colazione. Sulla parete laterale, invece si trova il resto dei pensili con rivestimenti bianchi alternati a quelli in acciaio inox. A completare il tutto ci sono anche due forni e un grande frigo, tutti elettrodomestici di ultima generazione che fanno capire come la passione della cantante non sia solo la musica.