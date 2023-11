Dove abita Gianni Morandi: l’incredibile casa di campagna immersa nel verde

È l’eterno ragazzo della musica italiana e uno dei cantanti più amati in assoluto: stiamo parlando di Gianni Morandi. All’età di 78 anni è uno dei più famosi artisti italiani conosciuti in tutto il mondo grazie anche agli oltre 50 milioni di dischi venduti, a canzoni che hanno fatto la storia e che hanno fatto innamorare intere generazioni.

Il musicista di origine emiliana continua a conquistare i suoi fan non solo per la sua bravura, ma anche per la simpatia travolgente, condividendo la propria quotidianità sui social. Grazie alle foto e ai video che spesso posta, è possibile intravedere qualche scorcio del casale in cui vive insieme alla moglie Anna Dan.

In questa casa in campagna, non lontano da Bologna, Gianni Morandi coltiva le passioni principali come la musica, la cucina, il giardinaggio e la lettura di cui rende partecipe ogni follower con scatti in cui si mostra sempre sorridente. Scopriamo dove risiede Gianni Morandi.

Una casa in campagna alle porte di Bologna

La passione per la natura e il giardinaggio di Gianni Morandi è ben chiara già dalla scelta della casa in cui ha deciso di vivere insieme alla moglie. Il casale a pochi chilometri da Bologna, è stato un colpo di fulmine per la coppia che ne è diventata proprietaria nel 2000. Lo stile rustico rapisce al primo sguardo grazie a piccoli dettagli che rendono l’abitazione unica, come il colore giallo dell’esterno che si fonde con il verde circostante e le persiane in legno. A farlo diventare ancora più particolare ci sono arredi che riprendono lo stile essenziale come lanterne e panchine in ferro battuto.

Immerso nel Parco regionale dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi dell’Abbadessa San Lazzaro di Savena, il casale è circondato da un ampio giardino ricco di alberi. È qui che il cantante si dedica a una delle sue attività preferite, il giardinaggio e l’orto di cui si occupa personalmente.

Sempre attivo e dinamico, ama lo sport, in particolare la corsa, ma non disdegna altre discipline, ad esempio il ping pong come testimoniato dal tavolo posizionato sempre nel giardino della villa.

Una casa dallo stile essenziale

La casa dell’artista originario di Monghidoro rispecchia in pieno il contesto del casale con arredi semplici. Le pareti, come anche le porte in legno delle varie stanze, sono tutte bianche, ma una nota di colore viene data dai quadri alle pareti disseminati in casa.

Il bianco è una tonalità che si ripete in ogni ambiente, anche in camera da letto, dove i classici comodini sono sostituiti da una nicchia illuminata, arricchita da lampade e piccoli quadri.

Passando in salotto, il protagonista è un grande camino in pietra che rende la stanza molto calda e accogliente, grazie anche a piccoli oggetti, soprammobili, quadri e foto. Oltre al camino, il punto di forza sono due ampi divani grigi, alle cui spalle si staglia un’enorme libreria in legno piena di libri.

Come abbiamo detto Gianni Morandi ama essere sempre impegnato e spesso si dedica al lavoro all’interno del suo studio da cui può ammirare il giardino e il verde che circonda la casa. La stanza occupata da una grande scrivania nera, è dotata di tutto il necessario per svolgere le sue attività principali. Neanche in questo ambiente mancano i quadri e le foto di famiglia.

Proprio perché è un uomo dinamico e appassionato dello sport, non poteva non essere presente in casa un biliardino per trascorrere il tempo libero sfidando la moglie.

La passione per la cucina di Gianni Morandi

Gianni Morandi è un grande appassionato di cucina e adora star dietro ai fornelli, preparando ricette che poi condivide con i suoi fan. Questa passione è accompagnata da un ambiente molto grande, in cui un angolo è dedicato interamente ai fornelli in acciaio e ai piani lavoro in marmo bianco. La zona della cucina inoltre è arricchita da mensole e ripiani in legno dove ci sono barattoli e utensili vari, perfetti per ricreare lo stile rustico.

Lo stesso stile si ritrova in altri dettagli della stanza come i soffitti alti e le finestre in legno incorniciate da nicchie ad arco. Al centro, poi, è presente un grande tavolo in legno massiccio alle cui spalle c’è una credenza con vetrinata che contiene bicchieri e piatti vari.