Dove vive Giulia Salemi: l’influencer apre le porte della sua casa milanese

Dalla casa del Grande Fratello Vip che l’ha vista prima concorrente in due edizioni (terza e quinta) e poi inviata social a un podcast “Non lo faccio x moda” tra i più ascoltati: Giulia Salemi riesce a stupire e appassionare i suoi fan. L’influencer che su Instagram ha un seguito di circa 2 milioni di follower, chiacchiera con personaggi famosi affrontando temi spinosi e i momenti bui che caratterizzano la vita di tutti. Un progetto che dimostra le sue abilità di padrona di casa, che i fan hanno potuto apprezzare quando ha deciso di aprire le porte del suo nuovo appartamento milanese approfittando delle telecamere di MTV Cribs Italia.

Un appartamento dallo stile minimal

Non è la prima volta che l’influencer partecipa alla trasmissione di MTV, lo aveva fatto anche un paio di anni fa mostrando gli interni del suo appartamento nel quartiere di Moscova a Milano. Ora che Giulia Salemi ha cambiato casa, ma non città, ha deciso nuovamente di mostrare ai suoi fan la nuova abitazione.

La conduttrice piacentina, a differenza del suo carattere spumeggiante ha scelto per gli arredi del suo appartamento uno stile minimal. A contraddistinguerlo c’è una sapiente combinazione di bianchi e grigi con il risultato di creare un ambiente accogliente che segue la regola del less is more. Ne è un esempio la scelta del parquet in una tonalità chiara che si sposa perfettamente con lo stile e le tinte della casa.

La luce naturale illumina la casa

Il nuovo appartamento di Giulia Salemi ricorda molto lo stie scandinavo dove a dominare è la luce naturale e la dimora meneghina dell’influencer non poteva essere da meno: il merito è delle ampie finestre che illuminano gli ambienti. Proprio le finestre hanno un ruolo centrale perché è qui che si concentrano molti dei ricordi e degli oggetti cari a Giulia Salemi. Oltre alle piante dal mood tropicale, sparsi sui davanzali ci sono foto ricordo, souvenir e portafortuna da cui la conduttrice non si separa mai per tenere lontane le vibrazioni negative. Oltre a questo, in casa si trovano anche incensi e candele. Proprio le candele sono una vera passione legata alla sua infanzia e alla tradizioni iraniane della madre che era solita distribuirle in ogni stanza per scacciare l’energia negativa.

Dall’open space al bagno: ogni ambiente è ricco di carattere

Giulia Salemi per il suo appartamento ha puntato su uno stile essenziale che si può appezzare appena si varca la soglia di casa dove si viene accolti da un’ampia zona giorno. Il grande divano grigio ad angolo è il fulcro della stanza, attorno all’imbottito si sviluppa il resto dell’arredamento. Se da una parte campeggia la televisione, il resto della stanza è occupato da un tavolo ovale in marmo circondato da eleganti sedie a poltroncina e punti luce moderni.

Per quanto riguarda la cucina anche qui l’ambiente appare essenziale con mobili dallo stile lineare e pulito favorito anche dalla selezione del colore: il grigio che in questo caso si ripete in una gradazione più scura. Oltre agli elettrodomestici di ultima generazione, l’influencer ha voluto installare due macchine per il caffè.

In camera da letto, poi, Giulia Salemi ha preferito orientarsi sulla palette dei grigi che si ritrovano nella biancheria da letto, abbinati al beige della testiera e alle pareti che hanno abbandonato il bianco della zona giorno per orientarsi verso toni più caldi come il beige.

Uno degli ambienti preferiti dalla showgirl e dalle beauty addicted, è il bagno dove Giulia conserva tutti i suoi trucchi e l’essenziale per creare il make-up. La scelta della padrona di casa anche qui è stata quella di optare per linee pulite come nella vasca da bagno e il lungo lavabo che occupa quasi l’intera parete rivestito con mini piastrelle (a creare un piccolo muretto), il tutto sormontato da un enorme specchio con luci. A rendere più accogliente la stanza ci pensano sempre i colori che si sviluppano su una gamma di beige e panna, con il risultato di dare alla camere un tono elegante nonostante la sua semplicità.

Una terrazza da cui ammirare la città

Giulia Salemi non ha tralasciato alcun dettaglio nella sua nuova casa milanese, persino l’esterno riprende lo stile dell’interno con un ampio divano sulle varie gradazioni di grigio affiancato da piante rampicanti. Un luogo ideale per trascorrere le serate all’aperto ammirando la vista sul capoluogo meneghino.