Lorella Cuccarini, la splendida villa dove la showgirl si rilassa in attesa di Sanremo

Sarà un inizio anno intenso quello di Lorella Cuccarini che oltre a ricoprire nuovamente il suo ruolo di coach nella scuola più famosa d’Italia, quella di Amici, dovrà affrontare un impegno davvero importante. La cantante, ballerina, showgirl, attrice e uno dei volti più noti della tv italiana, amatissima dal pubblico ricoprirà il ruolo di co-conduttrice al Festival di Sanremo durante la serata delle cover.

Quella sul palco di uno dei teatri più temuti e desiderati di sempre non è la prima esperienza per Lorella Cuccarini nella città dei fiori. Lo scorso anno è stata infatti ospite proprio della serata che quest’anno la vedrà protagonista, al fianco di Olly riproponendo una versione del tutto nuova di uno dei suoi più grandi successi “La notte vola”.

Anche per quanto riguarda il ruolo di conduttrice, non è la prima volta in assoluto per la showgirl. La Cuccarini è salita sul palco dell’Ariston accanto a Pippo Baudo nel 1993, mentre nel 1995 ha ricoperto un ruolo differente, quello di cantante in gara con il brano “Un altro amore no”. Il suo legame con il Festival, però, sembra quasi non finire mai perché nel 2003 è stata membro della giuria di qualità.

In attesa della nuova avventura sanremese la conduttrice romana si prepara e si rilassa nella sua villa che si trova sempre nella Capitale, in compagnia del marito, dei figli, e dei suoi animali domestici (un cane e un gatto) in un ambiente circondato dal verde.

Una casa circondata nel verde

Lorella Cuccarini è nata a Roma ed è molto attiva sui social dove condivide spesso le immagini della sua vita quotidiana che trascorre insieme ai figli e agli amatissimi quattro zampe.

La villa si sviluppa su tre livelli, e ha uno stile rustico in cui dominano i colori chiari e dettagli semplici ma di stile, come le scalinate in pietra e i mattoncini a vista.

Quello che però colpisce particolarmente è l’ampio giardino che circonda la casa, il luogo perfetto in cui la showgirl gioca con il suo cane Coco. Un posto incantevole che permette di isolarsi dal caos della Capitale grazie agli alberi alti, alle siepi e ai cespugli che assicurano la giusta privacy.

Il legno è il materiale più amato da Lorella Cuccarini

Il legame con la natura è evidente anche all’interno, infatti il materiale dominante nella villa è il legno presente sia nei rivestimenti come il parquet sia nei mobili a cui fa da contraltare uno stile molto più classico con pareti bianche e colonne dello stesso colore. A dare movimento a un design classico c’è un’ampia scalinata a chiocciola che corre per tutta l’altezza dell’abitazione. La continuità ta l’interno e l’esterno è data non solo dall’utilizzo dei materiali, ma anche dalle grandi finestre che fanno entrare la luce naturale nelle stanze.

Un aspetto che torna come un file rouge in tutto l’edificio è il legno che si ritrova in particolare in cucina. L’ambiente con arredi realizzati in questo elemento, ha uno stile rustico che emerge anche nelle pareti sull’arancione, nei piani lavoro e nei pavimenti con piastrelle in gres porcellanato.

Lorella Cuccarini è molto legata ai suoi pelosi: se al cane riserva attenzioni e giochi in giardino, per il suo gatto Miura ha allestito un angolo personale con tiragraffi e morbidi tappeti dove poter giocare e rilassarsi in compagnia della conduttrice.