Marco Mengoni, la casa in cui sta preparando il debutto alla conduzione di Sanremo

Marco Mengoni è uno degli artisti più amati e seguiti in Italia e all’estero. Il suo primo tour europeo, infatti, è stato un successo registrando sold out in alcune tappe come Barcellona, Bruxelles e Francoforte.

Dopo una breve pausa dai concerti continentali terminati a novembre, ha scelto di accettare una nuova sfida. Quest’anno sarà nuovamente sul palco di Sanremo, ma in una veste del tutto inedita.

Il teatro dell’Ariston che nell’edizione del 2023 lo ha incoronato vincitore ora lo vedrà nei panni di super ospite e co-conduttore della prima serata. Sarà infatti, il cantante originario di Ronciglione, in provincia di Viterbo, a iniziare la consueta staffetta tra i presentatori lanciata da Amadeus. Oltre a lui infatti ci saranno anche Teresa Mannino, Giorgia, Lorella Cuccarini e Fiorello.

Il legame tra Marco Mengoni e il Festival è sempre stato speciale. L’artista ha partecipato tre volte alla kermesse piazzandosi tutte le volte sul podio. Nella sua prima volta all’Ariston, nel 2010, si è classificato terzo con la canzone “Credimi ancora”, il successo, invece è giunto nel 2013 con il brano “L’Essenziale”, seguito dal recentissimo trionfo del 2023 con “Due Vite”.

In attesa di aprire la 74esima edizione, Marco Mengoni si sta preparando nella sua casa milanese, circondato da musica e arte: vediamo com’è l’interno dell’abitazione.

Una casa essenziale

Il cantante di Ronciglione, dal 2013 ha deciso di lasciare il suo paese per trasferirsi a Milano. Molto attivo sui social, Marco Mengoni condivide raramente le immagini della sua vita quotidiana e della propria casa. Da alcuni post è possibile però farsi un’idea dell’appartamento in cui vive.

Le tinte chiare sono il tratto distintivo dell’abitazione: al pavimento in parquet chiaro fanno da contraltare pareti sui toni del bianco e finestre dello stesso colore. È proprio da qui che filtra la luce naturale che illumina gli interni e in particolare la zona living.

Il salotto è un ambiente accogliente in cui si trova un ampio divano grigio ad angolo. Una stanza sobria in cui tocchi di colori sono dati dai cuscini, dalle sculture contemporanee, quadri e arredi in oro come il grande armadio.

Ovviamente nella casa dell’ultimo vincitore di Sanremo non potevano mancare riferimenti alla sua più grande passione: la musica. Sempre nel living è presente un pianoforte a muro.

Passione per l’arte, la moda e la natura

Quella della musica non è l’unico amore di Marco Mengoni. L’artista viterbese ha riservato un angolo della propria casa all’arte. Nel soggiorno, ad esempio, è possibile scorgere un cavalletto con alcune tele e pennelli. Un ambiente reso ancora più ospitale dalla presenza di numerose piante sparse nelle varie stanze.

La moda, inoltre, è uno degli interessi del cantante di Ronciglione, in alcuni post ha condiviso l’interno della sua cabina armadio ben organizzata in cui a predominare sono colori semplici ma di carattere come il bianco e il grigio. Chissà che non siano di ispirazione per l’attesa prima serata di Sanremo 2024.