Euro 2024. Mattia Zaccagni: la casa moderna in cui vive con Chiara Nasti

All’ultimo respiro e forse per questo in maniera ancora più esaltante: la Nazionale Italiana di calcio è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale degli Europei 2024, pareggiando 1-1 contro la Croazia quando ormai tutto sembrava perduto. Merito del gol nei secondi finali del recupero di Mattia Zaccagni che ha fatto impazzire i tifosi incollati davanti alla tv che ormai non ci speravano più.

Il calciatore della Lazio è l’eroe del momento e i riflettori si sono spostati inevitabilmente su di lui e sulla sua vita privata. Il centrocampista cesenate è famoso per la storia d’amore con l’influencer Chiara Nasti: la coppia, che ha già un bambino e ne sta aspettando un altro, vive a Roma, per la precisione nell’elegante Via della Camilluccia. Entrambi amano condividere sui social alcuni dettagli del loro nido d’amore, una casa tutta da scoprire nei suoi dettagli più interessanti.

Una casa dallo stile giovane

Facendo un giro sui social della coppia è possibile vedere scorci della casa che ha uno stile che si sposa perfettamente con lo stile e l’età dei proprietari. L’ambiente è molto giovanile, merito di soluzioni moderne con linee essenziali e curate nei dettagli così da creare un ambiente armonioso.

Il mood contemporaneo si trova anche nella scelta dei colori, dove a dominare è il nero. Una tinta neutra che sta bene con tutto anche con il bianco delle pareti, e il parquet chiaro che corre per tutta l’abitazione.

Il nero è il colore dominante

La zona living è il cuore della casa, qui gli arredi si sviluppano tutti sulla palette del nero come gli ampi armadi, uno di questi caratterizzato da una maxi tv. Un’altra tonalità prevalente è il grigio che si ritrova nel grande divano ad angolo, una zona riservata e ben distinta da tutto il resto grazie anche alla presenza di un tappeto verde, che conferisce ancora più eleganza. A far sì che la stanza sia luminosa ci pensano le grandi vetrate che fanno entrare luce naturale e l’impianto di illuminazione con led a soffitto, oltre alle lampade dallo stile contemporaneo. Il risultato? Una stanza davvero accogliente.

Nell’ampio salone che affaccia anche sulla cucina, dove a dominare rimane lo stile moderno con mobili bianchi e neri, c’è poi una zona pranzo che si integra perfettamente con le altre zone. Qui il grande tavolo rettangolare è accompagnato da poltroncine in velluto.

Nel salone ci sono numerosi oggetti di design come il tavolino bianco e nero, mobili con finiture gold e mini sculture che ricordano personaggi famosi. Le pareti poi sono completate da quadri, tra i quali spicca una gigantografia di Mattia Zaccagni con la maglia della Lazio.

In uno dei post di Chiara Nasti è possibile vedere la cameretta del figlio, dove si ripete la passione per il nero della coppia. Il fasciatoio e il cavalluccio total black sono abbinati ad elementi d’arredo bianchi e azzurri. A far entrare la luce è la grande vetrata, ma anche il bianco delle pareti e il parquet chiaro

La passione per gli elementi di design

Lo stile moderno di casa Nasti-Zaccagni è ben visibile nella scelta dell’arredamento e in particolare in alcuni elementi come la grande vasca ovale al cento della camera da letto.

L’esterno della casa è stato allestito ugualmente con cura. Qui il balcone è impreziosito da una zona pranzo con tavoli e sedie, oltre a un’area dedicata al relax con divanetti e poltroncine tutti sul nero e sul grigio. Ad aggiungere colore all’esterno, infine, sono le piante con fiori multicolor.