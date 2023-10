Dove vive Miriana Trevisan? Scopriamo la sua casa dallo stile elegante e raffinato

Miriana Tevisan è una delle showgirl più conosciute e apprezzate della televisione. La sua carriera è stata costellata di successi fin dalla prima apparizione in tv nel lontano 1991.

Miriana, di origine napoletana è nata il 7 novembre del 1972 ed esordisce ad appena 19 anni diventando una delle indimenticabili ragazze di Non è la Rai. Fin da subito è una delle più amate dai fan e partecipa negli anni ’90 a diverse trasmissioni fino a calcare il bancone più desiderato della tv, quello di Striscia la notizia, nelle vesti di velina. Recentemente ha partecipato all’edizione tra il 2021 e il 2022 del Grande Fratello Vip.

Anche se conosciamo Miriana da diversi anni grazie alla sua presenza a diversi programmi televisivi e alle ospitate, la showgirl è molto più riservata sulla sua vita privata, ma grazie ai social i fan hanno potuto sbirciare all’interno del suo appartamento.

La passione di Miriana Trevisan per il design

Tra gli hobby di Miriana Trevisan oltre al ballo, c’è l’arredamento e l’appartamento in cui vive rispecchia in pieno la sua personalità sobria e raffinata. Infatti, grazie alle storie Ig e TikTok è possibile intravedere un arredamento monocromatico. Il colore per eccellenza quando si tratta di eleganza è il bianco che inonda tutta la sala da pranzo. Il grande e confortevole divano ad angolo è sormontato da un lampadario di cristallo, mentre alle pareti campeggia un quadro raffigurante una donna e nell’angolo una libreria dal design contemporaneo. A dare ancora più luminosità all’ambiente c’è poi un’ampia finestra.

Il salotto è un open space che comunica con la sala da pranzo caratterizzata da un lungo tavolo in cui Miriana ama riunirsi in compagnia della famiglia. Anche in questo caso il bianco domina sulle pareti, creando un ambiente moderno grazie alla scelta di un lampadario dallo stile accattivante.

Il camino è un elemento d’arredo sempre di impatto e un grande classico che merita di essere circondato con accessori dello stesso livello. Da una storia su TikTok, infatti possiamo notare un angolo della casa della showgirl in cui si intravede proprio il camino, sempre sui toni del bianco, impreziosito da un quadro classico di carattere religioso. Nell’angolo della stanza, poi, c’è una lampada in stile liberty che completa e rende unico l’ambiente.

Uno stile completamente diverso lo ha il bagno, con un arredo in marmo rosa, inserti neri e rubinetti dorati. L’ampio piano del lavabo ha un grande specchio che occupa tutta la parete e una cornice sempre dorata al centro. Ai lati, invece ci sono due punti luce che ricordano dei candelabri.

Una stanza della casa, molto probabilmente al pianterreno come si può vedere dalla scala in legno che porta al piano superiore, è invece dedicata all’ufficio di Miriana Trevisan. Anche qui l’arredamento è molto semplice e funzionale con mensole e scrivanie che sfruttano ogni centimetro. Come tutto il resto della casa, il bianco è il colore dominante.

La casa dell’ex velina è quindi il rifugio perfetto in cui si rilassa tra un impegno e l’altro e che rappresenta in pieno la sua personalità elegante e raffinata.