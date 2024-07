Nunzia De Girolamo: la sua casa da sogno nell’esclusivo quartiere romano

Dopo un passato in politica tra le fila di Forza Italia, Nunzia De Girolamo è diventata uno dei volti di punta della Rai. La sua carriera televisiva, iniziata nel 2018 prima come opinionista del programma condotto da Massimo Giletti “Non è l’Arena” e poi in veste di concorrente a "Ballando con le stelle”, è stata un crescendo continuo.

Al timone di trasmissioni come “Avanti Popolo” e “Ciao Maschio” questa estate è impegnata nel programma “Estate in diretta” affiancata da Gianluca Semprini. L’ex deputata quando non è alle prese col suo lavoro trascorre il proprio tempo libero con il marito Francesco Boccia e la figlia Gea in una bellissima casa al centro di Roma.

L’appartamento nel cuore della Città Eterna

Nunzia De Girolamo molto attiva sui social spesso condivide con i suoi follower la quotidianità divisa tra lavoro e vita privata. Proprio grazie a questi post è possibile dare uno sguardo all’interno della sua casa posizionata nel cuore della Capitale. La conduttrice vive con il marito e la figlia nel quartiere Prati, uno dei più incantevoli della Città Eterna a pochi passi da Vaticano e circondato da luoghi storici come Castel Sant’Angelo. Un panorama che l’ex onorevole può ammirare tra una pausa relax e l’altra grazie all’ampio terrazzo che completa l’appartamento.

Qui la vista mozzafiato è resa ancora più gradevole da divanetti e sedute immerse nel verde grazie alle piante che caratterizzano l’esterno dell’abitazione.

Arredi semplici ed elementi di design

Scrollando il profilo Instagram di Nunzia De Girolamo i fan vengono coinvolti nelle attività della giornata, soprattutto quelle casalinghe. Sbirciando tra le foto si può notare un ambiente dallo stile classico e senza tempo. Il parquet è l’elemento chiave di ogni ambiente in particolare del soggiorno. L’ampio open space ha una zona adibita a sala da pranzo e una dedicata al relax. A suddividere i due ambienti ci pensa un mobile televisore in legno, mentre la continuità è assicurata dalle pareti in grigio chiaro.

A far sì che la stanza sia più luminosa sono le tende bianche e a stampa, oltre agli arredi come il tavolo rettangolare in vetro circondato da sedie nere con schienale alto. La parte adibita a soggiorno, invece ha come elemento principale un grande divano ad angolo bianco con cuscini azzurri per aggiungere altro colore alla stanza, nonostante il resto degli elementi d’arredo come console sospese e poltroncine riesca a mixare sapientemente il nero, il legno e i vetro, una scelta che regala alla zona uno stile contemporaneo e classico allo stesso tempo.

Qui non mancano nemmeno oggetti d’arte come quadri con protagonisti personaggi femminili e due piccoli specchi di design.

In cucina, infine, la scelta dello stile è moderna grazie al black&white dei rivestimenti, delle pareti e della penisola. A personalizzare l’ambiente oltre a elettrodomestici di ultima generazione è una scritta che la stessa conduttrice definisce come le sue “regole della famiglia”.