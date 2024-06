Dove vive Roberto Baggio: entriamo nel bellissimo casale immerso nella natura

Sono passati 20 anni esatti dall’ultima partita in carriera di Roberto Baggio: era il 16 maggio del 2004 e cinque minuti prima del fischio finale di Milan-Brescia, il Divin Codino fu sostituito per ricevere il giusto tributo di un intero stadio, un momento da brividi come è stata anche la carriera del calciatore veneto. In oltre 600 incontri disputati, Baggio ha infatti realizzato quasi 300 gol, deliziando i tifosi di tante squadre (ha giocato con i club più importanti d’Italia come Milan, Juventus e Inter), per non parlare della Nazionale con cui ha sfiorato la conquista del Mondiale.

Poi la decisione di cambiare completamente direzione di vita e di dedicarsi alla sua azienda agricola in campagna dove, ieri sera, ha subito una violenta rapina che lo ha riportato sulle pagine dei giornali. Ma dove vive Roberto Baggio oggi? Non si è spostato molto dalla sua Caldogno, in provincia di Vicenza, nei luoghi della sua infanzia e che condivide con moglie e figli a cui è legatissimo.

Un casale circondato dal verde

Dopo aver detto addio al calcio, Roberto Baggio ha deciso di allontanarsi dalla città e vivere a stretto contatto con la natura, in un casale rustico immerso nel verde. A circondare la villetta ci pensano ettari di prati, boschi con fitti alberi e un giardino curato in cui c’è un angolo dedicato ai pranzi all’aperto e al barbecue con grandi bracieri. L’edifico si sviluppa su più livelli e ha uno stile rustico che si sposa alla perfezione con l’ambiente che lo circonda. Il rivestimento esterno, infatti è realizzato in mattoncini, una finitura semplice, ma elegante.

Arredi semplici e di gusto

Molto riservato sulla sua vita privata, il campione dall’iconico codino condivide pochi scatti sui social, ma dalle rare incursioni nella villetta grazie alla partecipazione a programmi e documentari, è possibile notare un ambiente luminoso. Il merito è della scelta di installare grandi porte finestre che illuminano il soggiorno da cui poter ammirare i boschi circostanti.

Le stanze hanno un arredamento molto semplice con pareti chiare, proprio come gli arredi su cui fanno bella mostra foto ricordo della famiglia e i premi vinti dal calciatore vicentino nel corso degli anni.

La casa si sviluppa su più piani collegati da una grande scalinata, a far sì che l’ambiente sia davvero adatto a un grande campione c’è anche una palestra privata con numerosi ritratti appesi alle pareti.

Oltre agli ambienti che condivide con la famiglia, Roberto Baggio ha una stanza interamente dedicata a una delle sue passioni: la caccia. Qui oltre ai trofei c’è un’ampia collezione di anatre e di richiami, ma anche souvenir e quadri che richiamano la natura. Anche in questo caso l’arredamento è semplice con divanetti e poltroncine in rafia bianca ravvivate da dettagli colorati. In ogni angolo della casa, poi, si respira la passione dell'ex numero 10 per la natura e per le bellezze che offre quotidianamente.