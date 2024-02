Dove vive Sofia Vergara, la protagonista della serie “Griselda”

Sofia Vergara, per anni star di “Modern Family” e recentemente protagonista della serie Netflix “Griselda” in cui veste i panni della narcotrafficante Griselda Blanco, ha deciso di stabilirsi definitivamente a Los Angeles. L’attrice di origini colombiane ha da poco terminato la ristrutturazione di una bellissima villa nella città degli angeli acquistata nel 2020. La dimora da 26 milioni di dollari rispecchia in pieno lo spirito e il carattere di Sofia Vegara che era alla ricerca di una dimora sontuosa, in cui gli ospiti potessero sentirsi a proprio agio. Tra porcellane pregiate e mobili d’antiquariato, entriamo in quella che è un’abitazione degna di una regina.

Una dimora ricca di storia

La tenuta di Sofia Vergara nel quartiere stellato di Beverly Park a Los Angeles ha un fascino storico ineguagliabile. In effetti l’attrice grazie all’aiuto di designer esperti ha deciso di puntare su pezzi unici che rendessero gli spazi vissuti e non una semplice esposizione di arredi. Un percorso che per la star sudamericana non è stato semplice. La casa ha richiesto una trasformazione significativa e l’abolizione di archi e travi. La stessa Vergara ha paragonato la residenza costruita negli anni ’90 a un castello della Transilvania. A darle un nuovo aspetto ci hanno pensato oggetti provenienti da Svezia, Spagna, Francia e Italia per dar vita a un ambiente etereo, fresco e luminoso, in cui gli oggetti d’antiquariato hanno l’obiettivo di dare calore all’ambiente.

Una casa dal fascino indiscusso

Ora che Sofia Vergara si è trasferita nella nuova casa, uno degli ambienti che preferisce è la camera da letto con un enorme armadio in cui ci sono tutti i suoi accessori e vestiti preferiti. A rendere la stanza ancora più intima ci pensa un ritratto dell’attrice e un camino con una mensola originariamente nel Waldorf-Astoria di New York.

In questa camera, come nel resto dell’abitazione, Sofia Vergara ha optato per colori delicati come il verde acqua, ravvivati da accenni bronzei e dorati in particolare su infissi e mobili. Il resto delle pareti e degli arredi, invece è rimasto su tonalità neutre.

Il colpo di fulmine per il giardino

La celeb di origine colombiana è una grande appassionata di piante tanto da averne in ogni stanza. Inoltre uno dei motivi che l’hanno spinta ad acquistare la villa di Los Angeles è stato proprio il giardino, che è la sua parte preferita. Lo spazio esterno può essere considerato un’estensione della casa da cui poter ammirare il bellissimo panorama che circonda la proprietà. Con l’aiuto di un paesaggista e antiquario, oltre a inserire vasi di terracotta, piante tropicali, fontane antiche che ricordano le sue origini, l’attrice ha anche realizzato una pool house con tetto in stucco. Infine, a rendere davvero particolare il resto del giardino c’è un ampio viale con gli ulivi.