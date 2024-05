Dove vive Sonia Bruganelli? Ecco la bellissima casa dallo stile moderno

Dopo l’esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli ha deciso di accettare nuovamente il ruolo che ha ricoperto con la sua immancabile ironia. Questa volta però i protagonisti dei suoi commenti sono i naufraghi dell’Isola dei Famosi.

Nell’edizione rinnovata del programma guidato da Vladimir Luxuria, che vede come inviata Elenoire Casalegno, anche tra le fila degli opinionisti c’è stato un rinnovamento. Sonia Bruganelli viene infatti affiancata da Dario Maltese, conduttore e giornalista del Tg5.

L’imprenditrice molto attiva sui social, condivide con i fan immagini della sua vita quotidiana e del nuovo appartamento in cui si è trasferita dopo la separazione da Paolo Bonolis. Una casa in cui il design e l’eleganza sono i tratti distintivi.

Un appartamento dallo stile moderno

Come i fan hanno potuto notare dai social di Sonia Bruganelli, il nuovo appartamento romano ha uno stile moderno e contemporaneo. A confermare questa tendenza sono i colori scelti dall’imprenditrice sia per i mobili che per le pareti. Le tonalità che prevalgono sono neutre come ad esempio il bianco e il beige delle pareti e dei tendaggi, ma anche il nero e il grigio come si può vedere in alcuni elementi d’arredo. Nuance che emergono ancora di più grazie alla presenza del parquet che corre per tutto l’appartamento.

Una casa luminosa e curata nel dettaglio

A rendere l’abitazione luminosa ci pensano i colori chiari, ma anche le ampie finestre che inondano le stanze di luce naturale. Una delle camere spesso protagonista dei post di Sonia Brandelli è il grande salone open space in cui l’elemento principale è un grande divano grigio chiaro, oltre a un tavolino basso bicolor con la superficie sempre grigia. A fare la differenza è l’ampia isola con un ripiano color antracite su cui si trovano elettrodomestici come robot da cucina. La particolarità è che, inserita sull’isola è presente una grande televisione a schermo piatto.

Collegata al soggiorno e alla cucina c’è la sala da pranzo con un tavolo tondo nero e base triangolare dietro al quale si trova una grande finestra. Tra gli elementi di design ci sono vasi con fiori, poltrone colorate e una lampada dallo stile pop.

Un appartamento ricco di sorprese

Lo stile moderno e gli elementi d’arredo particolari si accompagnano a dettagli sorprendenti come un’enorme scarpiera in vetro. Le scarpe infatti sono una grande passione di Sonia Bruganelli e finalmente hanno trovato un posto d’onore all’interno di un mobile non convenzionale. Oltre ad avere l’anta trasparente è caratterizzato infatti dal fondo specchiato che dà una sensazione di profondità, arricchito anche da una luce per illuminare le calzature.

Tra le altre passioni di Sonia Bruganelli c’è la televisione, tanto da aver deciso di metterne una anche in bagno. Anche qui il colore principale è il bianco con particolari neri come il lampadario dallo stile contemporaneo. Ma il vero elemento che emerge è la grande vasca ovale in cui l’ex moglie di Paolo Bonolis si rilassa tra un impegno e l’altro.