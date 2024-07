Dove vivono Simona Ventura e Giovanni Terzi: la casa in stile moderno al centro di Milano

Dopo la romantica proposta di matrimonio a Ballando con le Stelle dove hanno partecipato entrambi come concorrenti, domenica 6 luglio Simona Ventura e Giovanni Terzi sono finalmente convolati a nozze. Insieme dal 2018, da alcuni anni i due vivono a Milano in un appartamento al centro del capoluogo meneghino, insieme alla figlia della conduttrice, Caterina. La casa spesso apparsa sui social, rappresenta in pieno lo stile e il carattere spumeggiante della coppia.

L’appartamento al centro di Milano

La casa dei neosposi si trova nel quartiere della Stazione Centrale, un luogo nevralgico per i residenti della città e che non è stato scelto a caso da Simona Ventura e Giovanni Terzi. A pochi passi appunto dalla stazione centrale è ideale per far fronte agli impegni lavorativi della coppia, inoltre la zona è caratterizzata da edifici di recente costruzione, tutti in stile Liberty. Il contesto è vivace e rispecchia il carattere della conduttrice e del giornalista, tanto che non poteva non conquistare entrambi.

L’appartamento ha uno stile moderno e minimal e si sviluppa su due piani. Infatti dalle foto che spesso appaiono sui social si può notare come i due livelli siano collegati da una scala a chiocciola.

Gli arredi black&white

Gli interni della casa di Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno uno stile moderno che gioca tutto sui toni del black&white curato nel dettaglio. Dagli arredi alle pareti bianche, al pavimento nero tutto si basa su l’alternanza tra queste due nuance. A dare colore all’ambiente ci pensano alcuni elementi d’arredo come il grande quadro con girasoli che troneggia nel soggiorno e un trono rosso che rende la stanza glam e piena di stile.

Spesso protagonista dei post social, si può notare come il soggiorno sia un grande open space diviso in vari ambienti tutti arredati con carattere e personalità. La zona principale è quella caratterizzata dal grande divano bianco e dal pouf pensato per l’amato cagnolino della coppia. Il punto centrale è il camino tondo davanti al divano. Allo stile moderno degli ambienti si accompagnano dettagli vintage come poltrone e pezzi di design.

L’abitazione, infatti è il “riflesso” dei neosposi e del loro percorso perché è piena di ricordi come foto e premi, ma anche elementi come vasi a forma di teste di mori siciliani, statue in argento che ricordano animali e in particolare altre due statue che ritraggono e riproducono le fattezze di Simona e Giovanni.

Oltre ai tappeti lavorati che rendono più caldo l’ambiente e il pavimento nero, sono presenti tende rosse in velluto, una nuance che riprende quella del trono e che dà calore alla stanza.

L’alternanza di bianco e nero si ritrova poi anche nella spaziosa cucina dove fanno di nuovo capolino i pavimenti neri, che riprendono il piano di lavoro in granito nero, dando vita a un elegante contrasto con il resto dei mobili sui toni del bianco e del panna.