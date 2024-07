Downing Street: tutto quello che c’è da sapere sulla casa del primo ministro inglese

Ci sono pochi indirizzi al mondo in grado di far capire subito di cosa si sta parlando. Il civico 10 di Downing Street è uno di questi: situato nel cuore di Londra, più precisamente lungo la Whitehall e non lontano dal palazzo di Westminster, è da più di 300 anni la residenza del primo ministro britannico. Siamo abituati a veder ripreso il suo iconico ingresso nei telegiornali, quando lo stesso premier del Regno Unito viene invitato a rilasciare le sue dichiarazioni, ma in pochi ne conoscono le caratteristiche peculiari e soprattutto come sono fatti gli interni. Come ha fatto questo edificio a diventare tanto popolare? La sua storia ha un fascino indiscusso.

Le origini e l’evoluzione moderna

Anzitutto il nome: perché Downing Street si chiama in questo modo? Il “merito” è di un diplomatico del ‘600 che era al servizio del sovrano di allora, Carlo II. George Downing acquistò il terreno in quanto intenzionato a far sorgere una serie di villette e fu così che tra il 1682 e il 1684 l’architetto Christopher Wren realizzò il numero 10, di sicuro inconsapevole di aver dato vita a un’abitazione che avrebbe fatto la storia. La prima “versione” dell’attuale residenza del premier inglese era molto diversa da quella attuale, caratterizzata da tre edifici distinti. Soltanto nel 1732 si scelse di unire questi blocchi garantendo la forma che è più comune ai nostri occhi. Nel tempo ci sono state diverse richieste di demolizione anche se poi l’iconico numero 10 ha resistito fino al completo rinnovo del 1960 con tanto di fondamenta rafforzate.

Una miriade di stanze, pubbliche e private

Downing Street vanta attualmente numeri e dettagli impressionanti. In questa dimora trovano infatti spazio ben 100 stanze, comprendendo nell’elenco i luoghi pubblici e quelli più privati. Alcune di queste zone hanno una maggiore fama rispetto alle altre e il motivo è presto detto. La stanza del Gabinetto è a dir poco fondamentale per le sorti del paese: è qui che il premier tiene le riunioni settimanali ogni martedì mattina con il gabinetto. Ha un’eleganza senza tempo con un camino dai dettagli in marmo, un’ampia biblioteca e il grande tavolo per le riunioni.

C’è poi lo studio che è stato ribattezzato “The Thatcher Room” (in onore del primo ministro Margaret Thatcher, in carica dal 1979 al 1990). Le pareti ricordano ancora la storica inquilina, senza dubbio la più famosa. La Pillared Room, la sala da pranzo e la sala della colazione sono altri ambienti assolutamente imperdibili. L’ingresso rimane però il luogo più interessante di tutta l’abitazione, grazie al suo pavimento con lastre bianche e nere, oltre alla porta in stile georgiano a cui l’architetto Kenton Couse ha conferito un design minimal. Gli stipiti bianchi, i pannelli in quercia nera, il numero 10 dipinto di bianco e la splendida testa di leone che impreziosisce il battente in ferro sono gli altri particolari che balzano immediatamente all’occhio.

Le opere d’arte di Downing Street

Il numero 10 di Downing Street significa anche preziose opere d’arte. Proprio così perché all’interno della residenza dei premier britannici sono conservati tantissimi “tesori” ricchi di storia e cultura. Ad esempio, gli inquilini possono ammirare ogni giorno i ritratti dei passati primi ministri, senza dimenticare il dipinto “The Cornfield” di John Constable che risale al 1826. Non mancano nemmeno i capolavori di Joseph Mallord William Turner, tra i principali esponenti del romanticismo inglese, oltre alle sculture di Barbara Hepworth. La visita all’interno di Downing Street non è purtroppo possibile, ma si può scoprire questa splendida residenza in maniera virtuale grazie al tour che ha realizzato da tempo Google.