Negli Stati Uniti sta per essere costruito l’edificio più alto del paese (e non è a New York)

Negli ultimi anni Dubai e gli Emirati Arabi con i loro edifici futuristici sono diventati il punto di riferimento per quanto riguarda l’architettura. A metterla al centro dell’attenzione non c’è solo l’aspetto extra lusso delle costruzioni ma anche l’altezza invidiabile, che raggiunge livelli importanti.

A stare al passo con questi palazzi ci pensano gli Stati Uniti e in particolare Oklahoma city. La città ha in cantiere un progetto architettonico che non passerà di certo inosservato: il Bricktown Tower un complesso residenziale in cui l’edificio più alto raggiungerà i 1907 piedi (circa 580 metri), una scelta non casuale.

Il grattacielo più alto d’America

Il complesso formato da quattro torri ha come punto focale la Bricktown Tower che una volta approvata e realizzata diventerà il grattacielo più alto di tutto il paese e arriverà a 1907 piedi. Inizialmente la torre più alta doveva raggiungere i 1750 piedi, poi si è deciso di modificare il progetto. La scelta di erigere un palazzo così elevato ha un significato ben preciso: un omaggio all’anno in cui lo stato dell’Oklahoma è diventato il 46esimo paese degli Stati Uniti, per l’appunto il 1907.

Un record che fa slittare al secondo posto la Freedom Tower, alta “solo” 1.776 piedi. Anche in questo caso la data è simbolica ed è legata all'anno in cui le prime 13 colonie ottennero l'indipendenza dalla Gran Bretagna.

Un complesso dalla vista mozzafiato

Nel momento in cui il progetto dovesse essere approvato, la struttura si classificherebbe al quinto posto tra gli edifici più grandi del mondo. È infatti preceduta dal Burj Khalifa di Dubai al primo posto, dal Merdeka 118 Kuala Lumpur al secondo. Al terzo si posiziona la Shanghai Tower di Shanghai mentre al quarto l’Abraj Al Bait di La Mecca.

Il complesso che si estende su un terreno di 5 milioni di piedi quadrati (464mila metri quadrati), prevede tre torri ciascuna alta circa 105 metri, che affiancheranno quella da 1907 piedi e che andranno ad arricchire lo skyline di Oklahoma City.

Gli edifici misti includono 1.776 unità residenziali, due hotel Hyatt, condomini e più di 10.000 metri quadrati di spazio commerciale e comunitario. Gli ultimi piani di questa torre sopraelevata infine, avranno un ristorante, un bar e una piattaforma di osservazione. Di sicuro una costruzione che non passerà inosservata.