Lavatrice: ecco come eliminare l’acqua dal cassetto dell’ammorbidente

La lavatrice può essere considerata l’elettrodomestico immancabile in casa, quasi quanto il frigorifero. Questo perché ci regala un bucato pulito e disinfettato in poco tempo. Come ogni elettrodomestico ha bisogno di una manutenzione costante per consentire all’apparecchio di essere efficiente sul lungo periodo.

Oltre al cestello, che va pulito e disinfettato periodicamente, anche la vaschetta dove versate il detersivo e l’ammorbidente ha bisogno di qualche attenzione in più. Sarà successo a tutti di aprire il cassetto e trovare dell’acqua all’interno del vano dedicato all’ammorbidente. Quello che può sembrare un inconveniente da tralasciare, in realtà a lungo andare potrebbe creare problemi alla lavatrice e al bucato. Vediamo perché si forma l’acqua e come eliminarla.

Perché l’acqua ristagna nel cassetto dell’ammorbidente

Detersivo e ammorbidente sono fondamentali per avere un bucato pulito e profumato e vanno inseriti nell’apposito cassetto. Mentre il detersivo una volta versato scivola via dal vano, l’ammorbidente rimane all’interno della vaschetta. Questo perché il detergente viene utilizzato a fine lavaggio e quindi l’alloggiamento è stato creato appositamente per consentire alla lavatrice di prelevarlo nel momento opportuno. Il meccanismo si ispira a quello dei vasi comunicanti: l’immissione dell’acqua nel vano dedicato all’ammorbidente, attraverso degli appositi augelli, ne fa aumentare il livello così da poter essere “pescato” ed essere trasferito nel cestello.

A fine lavaggio nel vano dell’ammorbidente non dovrebbe esserci né il detergente né l’acqua. Se invece sono presenti vuol dire che c’è stato un problema che ha impedito all’acqua utilizzata per ripulire il cassetto di essere eliminata del tutto. Le cause sono essenzialmente due: lo sporco e l’inclinazione della lavatrice.

Come eliminare definitivamente l’acqua dal cassetto dell’ammorbidente

Come abbiamo visto la presenza dell’acqua all’interno del vano dell’ammorbidente è dovuta a due fattori. Se la lavatrice è nuova e già dal primo lavaggio si presenta il problema molto probabilmente la causa va cercata nell’inclinazione della lavatrice. Molto più semplicemente l’apparecchio non è posizionato in piano e quindi l’inclinazione impedisce all’acqua di essere pescata ed eliminata. Risolvere il problema è molto semplice, dovete solo regolare i piedini della lavatrice così da essere perfettamente allineati.

Molto più frequente invece è l’accumulo di acqua dovuto allo sporco. La lavatrice deve essere pulita periodicamente perché sia i detersivi con la loro formulazione densa che l’acqua ricca di calcare possono accumularsi e creare una sorta di “rivestimento” che impedisce il passaggio dell’acqua all’interno del cassetto. Per risolvere il problema non basta pulire il vano con una spugnetta, ma dovete rimuoverlo dal suo alloggiamento. Una volta tolto, smontate il coperchio presente sul vano dell’ammorbidente e lavate accuratamente ogni parte con acqua corrente. Per rimuovere anche i residui più ostinati potete usare una spugnetta e nei punti più difficili uno spazzolino.

Una volta asciugato il cassetto, non resta che posizionarlo nuovamente. In questo modo non solo avrete eliminato la presenza dell’acqua nella vaschetta, ma anche evitato che il mix di residui di detersivo e acqua a lungo andare finiscano all’interno del cestello durante i lavaggi e provochino cattivo odore nella lavatrice.