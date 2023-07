Sostenibile, avveniristica e innovativa: tutti i dettagli della nuova casa che Elon Musk costruirà in Italia

La vita è troppo breve per i rimpianti a lungo termine. Parole e “musica” di Elon Musk, uno degli imprenditori più vulcanici del pianeta che non vuole avere appunto alcun rammarico, nemmeno nelle scelte immobiliari.

Il fondatore di Tesla ha in mente un progetto a dir poco ambizioso per la nuova casa in cui andrà a vivere e per questa abitazione ha scelto niente meno che il nostro paese. Musk si è infatti affidato a BlueArch, uno studio di architettura che ha sede a Milano e Bolzano.

L’obiettivo è quello di costruire un edificio avveniristico, dotato di ogni comfort e soprattutto ecosostenibile (come piace a colui che è l’uomo più ricco del mondo) in Alto Adige. Ma dove sorgerà esattamente questa casa dalle caratteristiche sorprendenti?

Sostenibile e futuristica: come sarà la nuova casa di Musk

Il progetto di Musk è focalizzato sulla città di San Cassiano in Badia, la quale si trova a 1500 metri di quota, una delle località turistiche più apprezzate della provincia di Bolzano, non lontana da Cortina d’Ampezzo. La casa non è stata ancora costruita ma promette già bene: ben 15 camere da letto, altrettanti bagni, un living di ampie dimensioni, una cantina supertecnologica per conservare i vini e una spa interrata. Per quel che riguarda le dimensioni, poi, si parla di circa 800 metri quadri.

Alessandro Costanza, architetto della BlueArch, ha aggiunto altri dettagli. Ad esempio, la dimora di Musk dovrebbe avere anche una cabina armadio completamente interrata, una camera criogenica impostata a 100 gradi sotto zero, oltre a una piscina realizzata in vetro e lunga circa 30 metri con lo sfondo mozzafiato delle montagne. Per il momento c’è stato l’interesse da parte dell’imprenditore sudafricano nei confronti del terreno su cui edificare questa baita così particolare, ma il progetto è già in fase di sviluppo.

Musk ha apprezzato i dettagli del progetto, nonostante il terreno scelto inizialmente sia poi stato venduto a un altro acquirente: ne è stato individuato comunque un altro ugualmente valido e che dovrebbe rimanere quello definitivo. Tra l’altro, BlueArch ha fatto parlare di sé in termini di proposte avveniristiche di recente, in occasione della Biennale di Venezia.

Il progetto presentato da BlueArch alla Biennale

Lo studio ha presentato il progetto “The Swarm”, un modello innovativo e incentrato sulla sostenibilità dal punto di vista energetico. L’idea è quello di proporre degli insediamenti abitativi per luoghi incontaminati e per territori naturali in Africa. Questo modello di casa non andrà a intaccare in alcun modo la morfologia dei terreni, anzi li rispetterà in pieno. In effetti, è stato progettato per essere rimosso e smontato, per poi essere proposto in altri luoghi senza lasciare alcuna traccia. Un trionfo vero e proprio del futuro sostenibile e soprattutto consapevole.