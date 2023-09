Elton John vende casa: quanto costa la sua incredibile dimora di Atlanta

Non ha bisogno di presentazioni: basta citare canzoni come “Rocket Man” e “Candle in the wind” per capire subito di chi si sta parlando. Elton John è una delle popstar più famose del mondo, ma forse non tutti sanno che ha anche una passione sconfinata per l’immobiliare. Nel corso degli anni il cantante ha acquistato diverse abitazioni di grande pregio, non solo negli Stati Uniti, e tutte testimoniano il suo gusto per il design e le scelte architettoniche particolari.

Proprio a una città americana Elton John è particolarmente legato, Atlanta. È qui che l’artista inglese ha deciso di stabilirsi durante i suoi tour a stelle e strisce. Ora, proprio quando ha deciso di dire addio ai concerti dal vivo, è arrivato anche il momento di fare lo stesso con la sua lussuosa residenza nella città della Coca Cola. Sir Elton John ha messo sul mercato l’abitazione per 4,995 milioni di dollari.

Un’amore durato trent’anni

Alle sfavillanti luci di Los Angeles e al dinamismo di New York, Elton John ha preferito Atlanta che fin da subito ha percepito come una vera e propria casa in cui potersi rifugiare. La passione per questa città degli Stati Uniti è iniziata nel 1991 quando, alla ricerca di una residenza americana si imbattè per caso nella gentilezza e nel calore della località. Dopo aver affittato un appartamento nel complesso condominiale Park Place on Peachtree a Buckhead, decise di acquistare un appartamento proprio all’interno del grattacielo, considerato dal cantante "la Rolls-Royce dei condomini ad Atlanta”. Nel 1992 si è poi aggiudicato i primi due appartamenti al 36° piano, poi nel corso degli anni ne ha acquistati altri cinque unendoli tutti insieme e realizzando un complesso di circa 1250 metri quadrati.

L’appartamento extra lusso

La vista sullo skyline della città della Georgia non è l’unico tratto distintivo dell’appartamento che dispone di una sala da pranzo con galleria sopraelevata per la sua collezione di fotografie, un ufficio con rivestimento in legno, un’area lounge e un grande salone con finestre a tutta parete.

La suite principale dispone di un'area salotto adiacente e di un bagno rivestito in onice e ampi armadi per la collezione unica di vestiti di John. La dimora, inoltre ha quattro camere da letto, sette bagni e un soggiorno in grado di ospitare un pianoforte a coda. Dispone persino di una palestra e di una sala massaggi.

Il condominio è dotato anche di nove posti auto riservati, sei depositi privati e cinque cantine per il vino.

Una residenza diventata galleria

La passione di Elton John per l’arte e il design è nota, il complesso di Atlanta è decorato con rivestimenti Versace, da collezioni di vetro soffiato, oggetti antichi d’antiquariato provenienti da tutto il mondo. Il vero e proprio interesse del cantante, però, è quello nei confronti delle fotografie, tanto da avere una collezione diventata una autentica galleria con gli scatti esposti da parete a parete.

Ora che John ha messo in vendita questo appartamento così sofisticato, lui, suo marito e i figli si divideranno tra Windsor, poco distante da Londra e Nizza.