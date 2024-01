Dai Golden Globe al mercato immobiliare, Emma Stone vende la sua casa di Los Angeles

Da poco vincitrice del Golden Globe e del Critics' Choice Award per il film “Poor Things”, Emma Stone ha deciso di mettere a segno un altro colpo, questa volta però nel campo immobiliare. L’attrice 35enne ha scelto di mettere in vendita la sua villa di Los Angeles, il rifugio per lei e la famiglia quando si trovava nella città degli Angeli. Acquistata la proprietà nel 2019 per 2,3 milioni di dollari dopo averla ristrutturata, la casa è tornata sul mercato per 3,995 milioni di dollari.

La villa spagnola in un esclusivo quartiere

La villa da poco messa in vendita da Emma Stone si trova nello storico distretto residenziale di Comstock Hills sorto all'inizio del XX secolo e situato nella parte sud-orientale di Westwood. La casa in stile spagnolo è stata costruita negli anni ’20, per la precisone nel 1926, ma è stata ristrutturata recentemente da Emma Stone. Da qui l’incremento di 1,7 milioni di dollari rispetto al prezzo iniziale in quanto è stata aggiunta una guest house con una cucina, una camera da letto, un soggiorno e una lavanderia.

Per il resto la star di Hollywood ha mantenuto i dettagli originali nelle altre parti della dimora come i soffitti con travi a vista e il cortile con pavimentazione.

Una casa dallo stile unico

Ampia e dotata di tutto, la villa di 360 m2 è preceduta da un vialetto nascosto da un’alta recinzione con pavimentazione in mattoni che porta direttamente al giardino che oltre alla piscina e alla zona relax ospita la grande abitazione con la facciata color crema e il tetto in terracotta.

Una volta entrati, l’edificio si apre su un grande ingresso che ospita una scala curva con ringhiera in nero. Al piano terra c’è un soggiorno luminoso con un camino e scaffali a muro. Dalla stanza è possibile accedere al giardino attraverso la porta finestra, in stile francese, grazie alla quale la casa viene inondata di luce naturale.

Un altro ambiente degno di attenzione è la cucina, ugualmente in stile spagnolo. Caratterizzata da colori chiari, alti soffitti a volta a doppia altezza e finestre che danno direttamente sulla piscina, viene illuminata durante il giorno da abbondante luce naturale.

All’interno della villa è possibile trovare anche quattro camere da letto e quattro bagni dotati tutti di una zona spogliatoio, una vasca da bagno vintage e una cabina doccia. Il filo conduttore di tutta la casa, è un arredamento allegro, con colori vivaci ed elementi in legno, ma con rivestimenti bianchi per aumentare la sensazione di luminosità.

Le altre proprietà di Emma Stone

Originaria dell’Arizona, Emma Stone nel corso degli anni ha ampliato il suo portafoglio immobiliare. Dopo aver acquistato una proprietà ad Austin in Texas nel 2021, l’anno successivo ha ceduto quella di Malibù che affaccia direttamente sulla spiaggia di Las Tunas per 4,4 milioni di dollari, dove per lungo tempo ha alloggiato sua madre. L’attrice, infine ha anche un elegante appartamento a New York City che per ora non ha alcuna intenzione di mettere in vendita.