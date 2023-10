All'interno dell'elegante villa londinese di David e Victoria Beckham

Da poco approdata su Netflix, la miniserie Beckham di quattro episodi, racconta in modo introspettivo e inedito la vita e la carriera di David Beckham, senza tralasciare il matrimonio con Victoria Adams che lo ha trasformato in una vera e propria celebrità oltre che in un calciatore conosciuto in tutto il mondo.

Nonostante la loro vita sia stata spesso sotto i riflettori, la coppia ormai insieme da 25 anni è rimasta sempre molto riservata per quel che riguarda l’ambito domestico. Il luogo in cui amano rifugiarsi e trascorrere del tempo in famiglia è la loro casa a Londra, nonostante abbiano diverse abitazioni nel mondo come il rifugio di campagna a Cotswolds e l’appartamento in stile moderno a Miami. Quella londinese è una dimora lussuosa, situata a Holland Park, che i fan hanno potuto sbirciare grazie alle foto o alle storie che a volte la coppia condivide sui social.

La casa nell’esclusivo quartiere londinese

I Beckham hanno scelto come dimora principale l’esclusivo quartiere di Holland Park situato in una posizione centrale che consente alla famiglia di avere tutto quello di cui ha bisogno a portata di mano: soprattutto è vicino alla scuola frequentata dalla figlia Harper. La villa di quattro piani ha un valore di circa 31 milioni di sterline, accresciuto nel corso degli anni e a seguito di una ristrutturazione del 2016, in cui la famiglia ha investito ben 8 milioni di sterline.

L’immobile è formato da sei camere da letto, una piscina coperta, una cantina, una palestra e alloggi separati, in cui per un periodo ha vissuto il figlio più grande, Brooklyn prima di trasferirsi negli Stati Uniti con la moglie.

La facciata imponente

La facciata della casa non passa di certo inosservata per la sua eleganza e per lo stile. Alle mura bianca si affiancano particolari black come la doppia porta d’ingresso nera con pannelli di vetro nella parte superiore ed elementi in ferro. Dettagli che vengono ripresi anche nella tettoia che copre il vialetto piastrellato in bianco e nero, il risultato è un design davvero caratteristico.

L’ingresso della casa

Il tema del bianco e nero viene ripreso anche nell’ingresso, qui il pavimento piastrellato con i due colori risalta ancora di più grazie alle luci lungo la parete. Ma quello che fa la differenza appena si entra nella villa, è la grandissima scala in marmo bianco che porta al piano superiore dove c’è una finestra che affaccia sul giardino interno.

La cucina, il luogo preferito della casa

La cucina è il luogo preferito dalla famiglia, soprattutto da David che in molti video si diletta con alcune ricette. L’ambiente, come tutta la villa, è caratterizzato da un design elegante. In questo caso il punto di forza sono gli elettrodomestici di ultima generazione come il grande forno e il televisore e gli armadi neri. Al centro della stanza è posizionata un’isola circondata da sgabelli, con piani di lavoro in legno naturale e acciaio inossidabile. Un mix perfetto che richiama lo stile delle case d’epoca e di quelle moderne per un’atmosfera raffinata.

Una sala da pranzo elegante

La sala da pranzo dei Beckham, come il resto della casa, ha uno stile ricercato dato dai pavimenti di legno e dagli arredi come il lungo tavolo, sempre in legno, con panche. Per rendere la casa luminosa sul camino è stato disposto uno specchio rotondo e luci in stile industrial.

Accanto alla sala da pranzo c’è il soggiorno dove la famiglia ama rilassarsi seduta su divani e poltrone bianche. A rendere l’ambiente più caratteristico, ci pensa la carta da parati con fiori che regala anche un tocco di colore alla stanza.

Un bagno lussuoso degno di una suite

Amante del beauty, Victoria spesso posta storie e immagini dal bagno e sbirciando si possono intravedere pavimenti in marmo e un grande specchio a parete. Come tutto il resto della casa, anche in questa stanza non manca la cura del dettaglio, ad esempio sul piano del lavabo c'è un grande vaso pieno di fiori circondato da candele.

La palestra non può mancare

Entrambi molto sportivi, David e Victoria, non potevano non aver una palestra in casa. La sala è dotata di tapis roulant e attrezzature per gli esercizi cardiovascolari. La palestra, poi, si contraddistingue per uno stile molto sobrio dato dai pavimenti in legno e le pareti bianche e una porta a vetri ad arco che dà direttamente sul giardino.

Una dimora in cui ogni arredo è scelto con cura e pensato per essere un luogo da dividere con tutta la famiglia.