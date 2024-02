In vendita l’attico a New York della famiglia Gucci, il prezzo è pazzesco

Il marchio Gucci è uno dei brand di moda più apprezzati in tutto il mondo. Abiti e accessori sono i più desiderati dagli amanti della moda, perché a distanza di anni dalla fondazione della storica maison sono rimasti sempre sinonimo di eleganza e raffinatezza.

La famiglia ha orientato il suo gusto non solo in questo campo, ma anche in quello immobiliare collezionando una serie di case dallo stile unico. Dopo aver messo in vendita la villa a Roma, un altro pezzo delle sue proprietà è stato presentato sul mercato. Stiamo parlando del super attico duplex all’interno della Olympic Tower, di New York che le sorelle Alessandra e Allegra Gucci hanno proposto in acquisto per 35 milioni di dollari. Non è la prima volta che la dimora cerca un nuovo proprietario e nel corso degli anni il suo prezzo non è mai sceso sotto quello richiesto attualmente.

L’attico in una zona da sogno

New York, famosa per essere la città che non dorme mai, ha uno skyline di tutto rispetto e in mezzo ai grattacieli tra la 51esima e la 52esima Strada spunta al 641 della Fifth Avenue la Olympic Tower. La torre di vetro realizzata nel 1974 e progettata dal famoso studio di architettura Skidmore, Owings & Merrill, ha ospitato al suo interno sempre inquilini di spessore come celebrità e miliardari. L’edificio ad uso misto, poi, è stato il punto di riferimento di molti atelier che hanno trasferito proprio qui i loro uffici.

Il duplex con una vista su tutta Manhattan

Il duplex composto da due attici al 50esimo e al 51esimo piano ha ampie finestre che arrivano fino al soffitto da cui poter ammirare la Cattedrale di San Patrizio, l'Empire State Building, il Rockefeller Center e il Chrysler Building.

L’appartamento appartiene alla famiglia Gucci dagli anni ’70 e Allegra e Alessandra lo hanno ereditato dal padre dopo la sua tragica scomparsa. Prima di metterlo in vendita, si è deciso nel 2010 di affittarlo per 60mila dollari al mese.

Una attico extra lusso

Il duplex formato da due attici si estende in tutto su 880 metri quadrati e conserva alcuni elementi originali come due ascensori interni che collegano i due piani. Uno si trova nell’ala est, l’altro in quella ovest, ma i due appartamenti sono collegati anche da due grandi scale a chiocciola. Mentre al 50° piano sono presenti le camere da letto, la lavanderia, il 51° è dedicato all’intrattenimento e al tempo libero.

Al primo dei due piani si trovano otto stanze da letto tra cui anche una camera padronale con bagno personale dotato di vasca idromassaggio e un’ampia cabina armadio circolare rivestita in legno.

Al piano superiore invece c’è un soggiorno collegato alle altre camere come il salotto e l’ufficio da porte scorrevoli in vetro. Al livello superiore è possibile trovare anche una cucina per il personale e una biblioteca rivestita con pannelli in legno. Tratto distintivo dell’attico, infine, sono i due camini, gli unici dell’intero edificio e un grande lucernario da cui ammirare lo skyline newyorkese.