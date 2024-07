Arcipelago Toscano, ora è possibile acquistare un’antica fortezza: ecco com’è

Colori, profumi intensi e natura selvaggia: è così che si presenta l’Isola di Capraia, una delle più grandi dell’Arcipelago Toscano che è famosa anche per l’area marina protetta, la più grande in assoluto di tutta Europa. Qui il tempo sembra essersi fermato a diversi secoli fa e anche solo pensare di vivere in questo luogo circondato da un mare incontaminato è quasi un sogno.

In realtà questo sogno può diventare realtà, visto che proprio a Capraia l’agenzia immobiliare Lionard Luxury Real Estate ha messo in vendita una dimora davvero unica: una fortezza che risale niente meno che al XVI secolo, in cima a una scogliera e a 100 metri sul livello del mare. Attorno a Forte San Giorgio, questo il suo nome, c’è anche un vasto terreno di 3 ettari. Una meraviglia del genere merita qualche accenno storico per conoscerla meglio.

La storia di Forte San Giorgio

La fortezza cinquecentesca che tantissime persone sognano di abitare sorge all’interno di un vero e proprio paradiso. L’Isola di Capraia infatti ha pochissime abitazioni (soltanto il 3% dell’intero territorio), dominata com’è dal parco nazionale e dal mare. Nel tempo quest’isola ha svolto un ruolo essenziale nelle rotte commerciali e marinare, con la decisione di costruire Forte San Giorgio nel 1540.

Il merito si deve ai genovesi che, memori di un precedente attacco dei corsari, intendevano proteggere un approdo così importante dalle future incursioni. Capraia è caratterizzata essenzialmente da pietra vulcanica, mentre questa dimora è in pietra ligure. Nel corso dei secoli è servita come torre di guardia, cittadella militare, prigione, centro giovanile, residenza privata e persino locale notturno. Dopo anni di abbandono è stata restaurata nel 2006. Gli interni sono tutto quello che di più intrigante si può immaginare a livello abitativo.

Tra antichità e modernità: gli interni

La superficie complessiva supera i 1500 metri quadri, inoltre la fortezza messa in vendita da Lionard Luxury Real Estate è composta da cinque edifici distinti, tutti indipendenti. Attualmente sono presenti sei appartamenti e suite, con 11 camere da letto dotate tutte di bagno privato e altre cinque stanze per il personale. È comunque possibile ricavare altre sei camere dallo spazio a disposizione. Tutti gli appartamenti sono impreziositi da una splendida area esterna con vista mozzafiato sul mare. Si può approfittare poi del relax più assoluto, come ben testimoniato dalla sala lettura, la sala giochi e lo studio per lo yoga.

Non manca nemmeno una grandissima sala da pranzo in grado di ospitare fino a 30 persone. La cucina è di design, un ambiente progettato nel minimo dettaglio grazie alla preziosa collaborazione di Riccardo De Prà, chef stellato che è rimasto incantato da questi luoghi. La domotica, poi, la fa da padrona in tutti i 1560 metri quadri, visto che l’intera proprietà è dotata di un apposito sistema smart home. Gli interni sono stati ideati da due architetti, Luca Mottin e Alessia Barbiero, oltre all’interior designer Sue Timney. Per i giardini, invece, ci si è avvalsi dell’inventiva di una designer italo-americana, Anna Piussi.

Esterni incantevoli

Gli esterni non potevano essere da meno. Ci sono infatti due ampie piscine, una delle quali a sfioro (nel punto più alto del forte). Il terreno che circonda la proprietà, invece, è arricchito da un comodo sentiero che permette di arrivare in poco tempo fino al mare. Un ascensore, inoltre, consente a tutti gli ospiti di arrivare fino al cortile d’ingresso direttamente dai bastioni.

La fortezza è antica, vanta oltre mezzo millennio di storia ma la modernità è in ogni suo ambiente. Forte San Giorgio, in particolare, sfrutta l’illuminazione a Led, l’approvvigionamento idrico filtrato per ottenere acqua minerale e un altro sistema per raccogliere l’acqua piovane e irrigare i giardini. In poche parole, una fortezza con la F maiuscola.