La casa in cui ha vissuto Gabriel García Márquez è in vendita a un prezzo scontato

I paesaggi e la natura sono spesso fonte di ispirazione per gli scrittori, probabilmente anche Gabriel García Márquez deve essersi fatto affascinare dalla vista che lo circondava. Il premio Nobel per la letteratura nato in Colombia ma naturalizzato messicano durante la sua lunga vita ha girato il mondo e ha vissuto in posti suggestivi. Uno di questi è Palma de Maiorca dove è rimasto per un periodo all’interno di una casa immersa nel verde e che ora è stata messa in vendita. Inizialmente quotata 1,1 milioni di euro, il prezzo è stato poi abbassato di circa 125.000 euro e ora è acquistabile per 975.000 euro

La proprietà dal fascino storico

Situata nel villaggio di Deià a Palma de Maiorca, l’isola spagnola ha conquistato definitivamente l’autore di Cent’anni di solitudine e di L’amore ai tempi del colera che ha deciso di soggiornare nella casa durante l’estate del 1973 mentre stava realizzando un altro dei suoi capolavori: L’autunno del Patriarca.

A colpire lo scrittore sarà stato non solo il panorama, ma molto probabilmente anche la storicità dell’edificio. La villa costruita nel 1600 ha conservato intatto il fascino del tempo con un interno che ricorda molto un cottage e si rifà allo stile del periodo. La parte esterna, invece è caratterizzata da un giardino ricco di vegetazione e con una vista mozzafiato.

Una casa dal fascino indiscusso

La proprietà a pochi passi dalla chiesa del villaggio si trova in una zona tranquilla e si sviluppa su una superficie di 167 metri quadrati sviluppati su tre livelli. Anche se ha bisogno di alcuni interventi di ammodernamento, rimane una residenza che non passa di certo inosservata. La villa principale ha al suo interno una cucina dallo stile rustico dotata di camino, una sala studio, una mansarda e tre stanze da letto con due bagni. Il tratto distintivo della struttura è il pavimento in cotto che è presente in tutte le stanze e dettagli in legno come i mobili o le travi a vista che rendono l’insieme accogliente. Accanto alla casa padronale c’è una struttura destinata agli ospiti anche in questo caso contraddistinta da uno stile rustico.

Quello che colpisce di più della proprietà è l’esterno, la facciata tipica delle case realizzate in pietra, in un giardino ricco di vegetazione in cui potevi rilassarti e godere delle calde giornate primaverili ed estive come sarà successo anche a Gabriel García Márquez e i suoi colleghi. Il villaggio, infatti, negli anni ’70 e ’80 era noto per essere il punto di riferimento degli intellettuali espatriati. Tra l’altro, proprio nell’abitazione maiorchina in cui ha vissuto il premio Nobel per la letteratura hanno soggiornato altri artisti tutti affascinati dalla bellezza del posto.