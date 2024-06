Geolier compra casa a Pozzuoli: la splendida villa del rapper napoletano

Geolier (pseudonimo di Emanuele Palumbo) è una delle voci più rappresentative del rap campano. Lo abbiamo visto protagonista nell’ultimo Festival di Sanremo dove ha sfiorato la vittoria con la canzone "I p’ me, tu p’ te” cantata interamente in dialetto napoletano. Il giovane artista è molto legato alla sua Napoli, dove è nato e dove continua a vivere nonostante il successo nazionale.

È proprio dalla città partenopea, poi, che trae ispirazione per i suoi pezzi. Il ventitreenne che fino a poco tempo fa viveva con la sua famiglia nel Rione Gescal di Secondigliano, una zona periferica del capoluogo campano, ha deciso di spiccare il volo e abbandonare il quartiere d’origine. Ha acquistato in questi giorni una villa a Pozzuoli da cui poter ammirare il mare e le bellezze della costiera.

Una villa dal panorama mozzafiato

La nuova villa di Geolier messa in vendita dall’agenzia Knight Immobiliare esperta in case di lusso si trova a Pozzuoli, una cittadina a pochi chilometri da Napoli che ha un fascino indiscusso. Camminando tra le stradine della cittadina è come fare un tuffo nel passato grazie alla presenza di resti del periodo greco e romano sparsi in ogni angolo. Della località situata nell’area dei Campi Flegrei, tra l’altro, si parla spesso negli ultimi tempi a causa delle scosse sismiche provocate dal bradisismo

Nonostante l’attività vulcanica latente, quello che affascina maggiormente di Pozzuoli è il bellissimo golfo. Proprio la casa acquistata recentemente dal rapper campano ha al suo interno una piscina da cui il cantante potrà ammirare Capri e il golfo di Napoli.

Minimalismo e sauna sono i punti di forza della villa di Geolier

Nonostante sul profilo del cantante napoletano non si faccia riferimento al nuovo acquisto immobiliare, i rumors danno per certa l’acquisizione dell’immobile messo sul mercato dall’agenzia immobiliare Knight lo scorso gennaio.

La villa si trova all’interno di un parco privato, circondata da circa 1500 mq di spazio esterno che assicurano il massimo della privacy. La casa è immersa in un enorme giardino, in cui si alternano terrazze attrezzate (come la zona pranzo con tavoli e sedie dallo stile moderno) e come abbiamo anticipato una splendida piscina a sfioro in cui il cantante avrà l’opportunità di trovare nuove ispirazioni per i suoi pezzi. Tutto merito del panorama mozzafiato che dà direttamente sul mare e che permette di vedere in lontananza l’isola di Capri e la più vicina Nisida.

Per quanto riguarda la villa, anche qui lo spazio non manca perché si sviluppa su tre livelli con una metratura totale di 400 mq. Lo stile che domina tutti gli arredi è minimal con linee pulite e colori chiari che si ritrovano nei rivestimenti come il bianco delle pareti e le nuance del parquet. Un dettaglio che rende la casa luminosa, grazie anche alle enormi vetrate a parete che inondano le camere di luce naturale.

Nell’abitazione, poi, ci sono 4 camere da letto e 7 bagni, arredati con mobili chiari e dallo stile moderno, ma essenziale come la scala a chiocciola che collega i diversi livelli tra di loro. Oltre a queste stanze, la villa è dotata di una palestra e una zona relax che è proprio il punto di forza dell’immobile. Qui infatti sono presenti una sauna in stile finlandese e una vasca idromassaggio che molto probabilmente Geolier non vedrà l’ora di sfruttare.