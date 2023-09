George Clooney vende la sua villa sul Lago di Como a un prezzo record

È stata uno delle prime celebs a innamorarsi dell’Italia tanto da decidere di acquistare una villa, stiamo parlando di George Clooney e della sua dimora a Laglio. Secondo alcune voci, però, l’idillio tra l’attore di Hollywood e la cittadina lombarda sta per finire perché la residenza che affaccia sul lago di Como è stata messa in vendita.

Clooney è ancora affascinato dalle bellezze del nostro paese, quello che secondo Page Six lo ha spinto a volersi liberare della villa è l’eccessiva attenzione nei suoi confronti ogni volta che torna in città. Per questo è tentato di vendere l’abitazione e di acquistarne un’altra, sempre in Italia, in una zona meno accessibile. Inoltre, molto probabilmente ad ingolosirlo è stata la cifra che gli è stata offerta e che si aggira intorno ai 100 milioni di euro.

I rumors sulla vendita nel corso degli anni

Le indiscrezioni fatte trapelare da Page Six, in realtà non sono una novità. Dal 2002, da quando l’attore è diventato proprietario di quella che è nota come Villa Oleandra, le indiscrezioni sulla vendita della casa da parte di Clooney si sono susseguite nel corso degli anni. Le prime risalgono al 2010 e le motivazioni sembravano essere molto simili a quelle di ora, un’eccessiva attenzione da parte dei paparazzi.

Cinque anni dopo, nel 2015, le voci su una possibile vendita sono riemerse, ma poi si sono concluse in un nulla di fatto. Il fatto certo è che Clooney e la sua famiglia quando arrivano in Italia preferiscono fare un vita riservata, proprio per mantenere la privacy: ecco perché nel tempo sono state realizzate delle modifiche all’esterno della villa. L’intervento più importante è stata l’aggiunta di un ponticello lungo la stradina che costeggia la dimora e che collega la casa alla dependance.

Galeotto fu un giro in moto

Le bellezze dell’Italia hanno spinto diverse celebs a trasferirsi nel Bel Paese, ma secondo alcun racconti il motivo per cui George Clooney ha deciso di acquistare una proprietà sul Lago di Como, si deve a un giro in moto.

Secondo alcuni, mentre percorreva alcune strade che costeggiavano il lago di Como, la moto dell’attore ha avuto un guasto, fermandosi proprio davanti a Villa Oleandra che ha conquistato in un attimo la star di Hollywood.

Il fascino di villa Oleandra

Villa Oleandra è stata acquistata dall’attore per 7 milioni di dollari dalla famiglia Heinz, celebre per le salse. La casa in stile Liberty probabilmente è stata costruita ai primi del ‘700 perché è presente nelle mappe catastali del 1720. Oltre ad affacciarsi direttamente sul lago di Como la proprietà è composta da 25 stanze, una palestra, una piscina all’aperto, campi da tennis e un garage. Una proprietà magnifica che sempre secondo voci, l’attore avrebbe deciso di mettere a disposizione per degli eventi affittandola per 30 mila euro.

Anche se non ci sono annunci immobiliari ufficiali su alcun sito, la vendita della villa rimane sempre una possibilità perché molto probabilmente è rivolta a un pubblico di persone referenziate. Nel frattempo George Clooney e sua moglie Amal si sono divisi tra alcuni eventi organizzati proprio all’interno di Villa Oleandra e la Provenza, dove l’attore ha acquistato una residenza.