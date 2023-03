Pasqua all’aperto, come arredare l’outdoor con stile

Con la primavera che avanza si hanno più occasioni per trascorrere il tempo all’aperto e Pasqua è il momento ideale per organizzare un pranzo sfruttando il terrazzo o il giardino. La festività è l’occasione per far uscire il verde dal lungo letargo invernale e decorarlo con colori e fiori a tema che renderanno la giornata indimenticabile.

Pasqua all’aperto: scegliere i colori giusti

Quali sono i colori più adatti per arredare la casa a Pasqua? Le tinte pastello sono le più indicate perché richiamano la primavera, ma ci sono delle nuance che non possono assolutamente mancare nelle decorazioni. Il bianco ad esempio è un grande classico: delicato e versatile, si abbina a tutti le altre tonalità. I fiori di pesco o ciliegio nelle loro gradazioni di rosa decorano e rendono unici gli alberi, allora perché non inserire questa nuance anche nelle decorazioni? Il risultato sarà elegante e raffinato. Infine tra i colori must, c’è il blu, sempre più apprezzato perché riesce a creare un ambiente ricercato e di stile.

Il gazebo per creare un piccolo angolo privato

I terrazzi o balconi ampi sono perfetti per installare un gazebo: non solo permetterà di ricreare la giusta privacy, ma riparerà dal freddo o dal sole mentre sei a tavola con i tuoi cari. In legno o in alluminio, l’importante è decorarlo con lucine, lampade a sospensione o oggetti a tema pasquale per dare un tocco unico che renderà la festività magica.

Le ghirlande immancabili anche a Pasqua

Se sei abituato a decorare casa con le ghirlande solo a Natale, devi sapere che sono un elemento d’arredo perfetto tutto l’anno. A Pasqua, poi, non possono assolutamente mancare sulla porta d’ingresso o sulla portafinestra del giardino. Se ami il fai da te può realizzarle a mano intrecciando dei rametti sottili, creando una forma rotonda. Il tocco in più è aggiungere i fiori di stagione e le uova decorate con colori che richiamano quelli floreali.

Lanterne per illuminare la Pasqua

Quando si è in compagnia il tempo scorre velocemente, allora per avere l’esterno illuminato anche quando cala il sole, le classiche luci possono essere sostituite da lanterne. Agganciate al gazebo o alla facciata delle casa ad altezze differenti, o semplicemente poggiate sul pavimento o sul tavolo rendono l’ambiente romantico, raccolto e raffinato con la loro luce avvolgente.

Decorare la tavola di Pasqua con stile

La tavola è il fulcro della Pasqua: sia che organizzi il pranzo all’interno o all’esterno, la mise en place è importantissima. Se hai spazio a sufficienza nell’outdoor puoi scegliere un tavolo in legno che può diventare il protagonista della terrazza o del giardino. Il materiale resistente, può diventare un vero e proprio elemento d’arredo. Grazie alla sua versatilità ti permette di scegliere lo stile che preferisci, da quello shabby chic a quello moderno o classico, il risultato sarà di sicuro effetto. Lo stesso lo puoi ottenere con il tavolo in vetro che darà un tocco di eleganza in più al giardino.

In ogni caso i colori che domineranno la tavola di Pasqua, qualsiasi sia lo stile, sono quelli pastello e soft come il panna, il giallo paglierino, il rosa antico o il grigio perla. I segnaposto, i bicchieri e i piatti declinati su queste nuance regaleranno uno stile unico alla tua tavola. Per quanto riguarda la tovaglia meglio scegliere materiali leggeri che ricordano la bella stagione come il lino o il cotone.

Mai rinunciare al centrotavola

Il centrotavola è immancabile nelle tavole delle grandi occasioni e oltre ai classici fiori un’idea carina è realizzare un albero di Pasqua. Di origine scandinava, la sua origine risale al Medioevo ed è diffusa in tutti i Paesi del Nord Europa. L’usanza è quella di decorare con uova colorate giardini, alberi e cespugli, proprio come avviene a Natale, con uova e fiori che simboleggiano la rinascita e la prosperità che la primavera porta con sé.

Se vuoi crearlo per la tua casa puoi scegliere tra i rami veri, come quelli di ciliegio, o finti. Tra le decorazioni più apprezzate oltre alle uova colorate puoi appendere anche il disegno di coniglietti, pulcini e tutti quegli elementi che ricordano la Pasqua.

Non dimenticare l’angolo relax

La Pasqua è l’occasione per rilassarsi e dopo il pranzo puoi approfittare delle temperature miti e del sole concedendoti un momento di relax su divani o pouf. Oltre ad essere comodi, devono anche essere di design: per questo puoi scegliere cuscini o plaid sui toni pastello o con stampe a fiori e il risultato sarà di sicuro romantico e d’effetto.

