I fiori primaverili per realizzare decorazioni pasquali

A Pasqua la casa si riempie delle tonalità più vivaci con le ghirlande alle finestre oppure i coniglietti e le uova sistemate in ogni stanza all’interno di cestini. Questa giornata coincide con la primavera, la stagione in cui la natura si risveglia e i fiori sbocciano con i loro colori brillanti e gli aromi inconfondibili.

Proprio questi elementi provenienti dalla natura, possono diventare delle decorazioni perfette per abbellire la tavola e ogni stanza.

I fiori perfetti per decorare casa a Pasqua

La primavera è la stagione in cui sbocciano i fiori che inondano casa di allegria e vivacità, tra i principali ci sono:

Margherite : simbolo di giovinezza, sono fiori semplici, delicati, ma che sanno arricchire ogni ambiente

: simbolo di giovinezza, sono fiori semplici, delicati, ma che sanno arricchire ogni ambiente Tulipani : dai colori sgargianti, fioriscono ad aprile e sono coltivati soprattutto all’interno di giardini

: dai colori sgargianti, fioriscono ad aprile e sono coltivati soprattutto all’interno di giardini Fiori di ciliegio : tipici del Giappone, i petali dalle tonalità bianche e rosa tenui inondano le città nel periodo tra aprile e maggio

: tipici del Giappone, i petali dalle tonalità bianche e rosa tenui inondano le città nel periodo tra aprile e maggio Narcisi : simbolo del sole, fioriscono all’inizio di marzo e sono fiori estremamente eleganti, che emettono un profumo molto intenso

: simbolo del sole, fioriscono all’inizio di marzo e sono fiori estremamente eleganti, che emettono un profumo molto intenso Violette : sono fiori spontanei che fioriscono nel mese di aprile, ma spesso spuntano anche dopo la fine del freddo

: sono fiori spontanei che fioriscono nel mese di aprile, ma spesso spuntano anche dopo la fine del freddo Primule : sono i primi fiori che nascono spontaneamente quando il freddo termina e con la loro vasta gamma di colori indicano l’inizio della primavera

: sono i primi fiori che nascono spontaneamente quando il freddo termina e con la loro vasta gamma di colori indicano l’inizio della primavera Camelie : eleganti e spesso profumate, sono arbusti sempreverdi originari dell’Asia e fioriscono tra febbraio e maggio

: eleganti e spesso profumate, sono arbusti sempreverdi originari dell’Asia e fioriscono tra febbraio e maggio Gelsomini : il loro profumo inconfondibile ricorda subito la primavera, i fiori a forma di stella sbocciano tra marzo e aprile

: il loro profumo inconfondibile ricorda subito la primavera, i fiori a forma di stella sbocciano tra marzo e aprile Glicini : ad aprile queste piante rampicanti impreziosiscono la casa con una cascata di fiori viola dalla fragranza profumatissima

: ad aprile queste piante rampicanti impreziosiscono la casa con una cascata di fiori viola dalla fragranza profumatissima Gerbere: i colori sgargianti caratterizzano queste piante che fioriscono soltanto a primavera inoltrata.

Come decorare casa a Pasqua con i fiori

I fiori danno subito allegria e quindi sono la decorazione ideale da utilizzare a Pasqua per dare un tocco in più all’ambiente. I modi per poterli utilizzare sono tanti, il più semplice è quello di sistemarli recisi all’interno di un cestino completati da uova decorate.

I fiori possono diventare anche dei graziosi centrotavola, per chi ama lo stile minimal si può utilizzare un vaso di vetro decorato con un nastro dai colori pastello. Un’idea per rendere la tavola davvero green è quella di recidere i gambi e inserire i fiori all’interno di una scatola circolare con della spugna da giardinaggio inumidita per ottenere un tappeto di fiori da completare con piume e coniglietti.

Per gli appassionati del riciclo creativo, un’altra idea carina è quella di utilizzare i gusci delle uova come piccoli vasetti da sistemare sul davanzale o sui mobili.

Chi invece non vuole rinunciare ad un centrotavola d’effetto, può optare per l’albero di Pasqua. Realizzato con ramoscelli freschi e secchi può essere arricchito con uova decorate a mano, fiocchi e nastri colorati; non sono da meno gli addobbi in polistirolo e le piccole decorazioni in feltro ispirate ai simboli pasquali, mentre per renderlo ancora più luminoso si può completare con le catene di luci.

