Il campeggio invernale non è stato mai così comodo grazie alle lanterne Carta

Se la prima cosa che ci viene in mente quando pensiamo al campeggio sono tende e scomodità, con il Glamping avremo un’altra visione dello stare in tenda o nella roulotte.

Il modo perfetto per fuggire dalla città e vivere in pieno la magia della natura in inverno, a contatto con la neve. Per vivere al meglio questa esperienza, non possiamo partire senza avere nello zaino le lanterne Outdoor Ambiance di Varta L10, L20 e L30RH, pratiche, funzionali e che illuminano con atmosfera ed eleganza. Con un'altezza ridotta di 15,3 cm e un peso di soli 280 grammi, sono le compagne perfette per godersi il campeggio.

L'Outdoor Ambiance L30RH è la protagonista della serie. Grazie alla sua duplice fonte di energia, fornisce un’illuminazione affidabile in ogni situazione. Oltre a funzionare con batterie (sei batterie AA), può anche essere anche alimentata dalla sua batteria interna ricaricabile. Questa lanterna è utilizzabile anche come power bank, ad esempio per caricare il cellulare quando lo si desidera.

La luce dell'L30RH è regolabile per adattarsi a ogni situazione: la piena luminosità è perfetta per una partita a carte, mentre l'illuminazione soffusa è l'ideale per rilassarsi la sera dopo una giornata intensa. Per una rapida passeggiata, la funzione luce notturna rossa è ottimale per evitare di inciampare. Per essere certi di non rimanere improvvisamente al buio, un LED colorato si accende, così da indicare lo stato di batteria scarica. Questo avviso precoce dà tutto il tempo per ricaricare la lanterna o cambiarne le batterie.

Allo stesso modo, l’Outdoor Ambiance L20 forniscono la giusta illuminazione ovunque, in campeggio, in giardino e sul balcone. Oltre a una luce bianca dimmerabile, un LED con diverse tonalità di colore crea l'atmosfera giusta premendo un pulsante. l'Outdoor Ambiance L20 con la sua potente emissione fino a 400 lumen, crea la giusta atmosfera di illuminazione notturna dentro e intorno alla tenda.

I tre modelli in grigio (L10), blu (L20) e nero (L30RH) sono oggetti di design accattivanti grazie all'impermeabilità certificata IPX4, alle linee resistenti agli urti e al logo Varta argento.

I ganci integrati nella parte superiore e inferiore rendono un gioco da ragazzi appendere le lanterne dove si desidera e se la situazione richiede una luce chiara e brillante, le coperture possono essere facilmente rimosse da tutte e tre.