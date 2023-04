Materiali, dimensioni e normativa: la guida completa per costruire la casetta da giardino

Avere una casa con giardino è un grande vantaggio soprattutto se vivi in città, perché permette di avere uno spazio verde privato in cui trascorrere il tempo libero soprattutto durante la bella stagione.

Il più delle volte quando si pensa al giardino la prima cosa che viene in mente sono i fiori e gli arredi, ma non ci sono solo questi elementi! Utilissima nell’outdoor, la casetta da giardino può essere utilizzata come capanno in cui mettere gli oggetti o come un ripostiglio soprattutto se in casa hai poco spazio.

Nel caso in cui l’esterno è abbastanza grande puoi anche creare delle case attrezzate e sufficientemente spaziose in cui rifugiarti o in cui ospitare amici e parenti. Se hai voglia di rendere il tuo giardino bello e funzionale, allora ecco alcuni consigli per creare una casetta e valorizzare l’outdoor.

La casa deve avere le giuste dimensioni

Prima di costruire una casetta, è fondamentale capire quanto spazio hai a disposizione e in seguito stabilire le sue dimensioni, ma soprattutto l’uso che vorrai farne. Prima di iniziare il progetto devi considerare sia la metratura interna (la superficie calpestatile) sia l’ingombro totale che deve comprendere anche il tetto.

Il posto giusto in cui posizionare la casetta

Anche in questo caso prima di procedere alla realizzazione devi capire dove preferisci posizionare la casetta. Se hai intenzione di sfruttarla come una stanza in più, le finestre sono importanti, ma devi scegliere un posto non troppo soleggiato e sufficientemente vicino all’entrata della casa principale. Se invece vuoi creare una piccola serra per coltivare le piante o conservare i mobili, devi scegliere un luogo abbastanza spazioso: in questo caso potresti avere bisogno di una doppia porta e quindi lo spazio intorno all’entrata deve essere ampio. Qualsiasi sia la destinazione della casetta, l’importante è che sia sistemata su un basamento di calcestruzzo livellato e piano per evitare ristagni o abbassamenti.

Non solo legno

Quando si pensa alla casetta da giardino, il primo materiale che viene in mente è il legno, ma non è l’unico, ce ne sono altri ognuno con i suoi pregi e difetti.

Legno

Il materiale naturale ha il pregio di essere termoisolante e soprattutto resistente all’umidità per questo è uno dei preferiti per l’esterno. Ogni tipologia di legno ha delle caratteristiche estetiche differenti e nello stesso tempo è molto versatile perché può essere verniciato in base ai tuoi gusti. Il limite del legno, però, è che ha bisogno di una manutenzione costante. Inoltre deve essere sottoposto a una serie di trattamenti come quello antitarlo oppure l’impregnante o il flatting per proteggerlo dalla pioggia, dal sole e dall’umidità dopo aver creato una pellicola protettiva.

PVC, resina e polipropilene

Il PVC, la resina o il polipropilene sono tutte valide alternative al legno perché molto resistenti agli agenti atmosferici e ai raggi UV, inoltre sono materiali ignifughi quindi sicuri. Il vantaggio è che non hanno bisogno di molta manutenzione, basta lavarli con acqua e detergente, ma hanno il limite di non poter essere personalizzati.

Metallo zincato

Il materiale è ideale se sei alla ricerca di una casetta che duri nel tempo e che non abbia bisogno di una grande manutenzione. Il metallo zincato ha il vantaggio di resistere alla corrosione e all’ossidazione e può essere verniciato per personalizzarlo.

I permessi per costruire una casetta da giardino

Quando si costruisce una casetta da giardino è molto importante informarsi sulla normativa. Ad esempio se non è un semplice locale tecnico, hai bisogno del Permesso di Costruire che solitamente viene utilizzato anche per i prefabbricati. Nel caso in cui hai un giardino all’interno di un palazzo devi prendere in considerazione le regole condominiali. In generale, comunque, è bene rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale perché ogni regione ha una normativa diversa.

