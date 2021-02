Le piante per creare un angolo verde in casa

Colorate e profumate le piante sono immancabili in casa, spesso utilizzate per arredare, circondarsi di verde ha dei benefici sia sul nostro umore che sulla nostra salute.

Le piante hannno caratteristiche differenti, alcune hanno bisogno di più cure altre sono perfette per chi non ha il pollice verde, l’importante è inondarle di luce naturale e proteggerle dalle correnti d’aria.

Per arredare casa in pieno stile green o semplicemente per dare un tocco di colore alle camere, le piante sono la soluzione ideale.

Ogni stanza ha la sua specie pronta a diffondere i suoi benefici e a ridurre l’inquinamento domestico.

I vantaggi delle piante in casa

Scegliere uno stile di vita a basso impatto ambientale è semplice e conveniente, oltre ad acquistare gli elettrodomestici giusti, anche le piante aiutano a migliorare la qualità della vita in casa. Infatti, circondarsi di verde ha una serie di vantaggi:

crea la giusta umidità : le piante hanno bisogno di acqua che genera piccole dosi di umidità così da avere un ambiente meno secco;

: le piante hanno bisogno di acqua che genera piccole dosi di umidità così da avere un ambiente meno secco; riduce l’inquinamento : le piante purificano l’aria dagli agenti tossici provenienti da mobili e vernici ed eliminano l’ozono emesso dai dispositivi elettrici;

: le piante purificano l’aria dagli agenti tossici provenienti da mobili e vernici ed eliminano l’ozono emesso dai dispositivi elettrici; elimina lo stress: le piante fanno sentire più rilassati e nello stesso tempo aumentano la concentrazione.

Una pianta per ogni stanza

Avere un piccolo giardino pur non avendo uno spazio esterno è possibile, basta sistemare 3 piante in una camera di circa 20 mq e avremo il nostro angolo di verde direttamente in casa.

Non dobbiamo fare altro che scegliere specie diverse, ognuna con le sue caratteristiche e benefici. Vediamo le piante adatte in base alle stanze.

Cucina

Gli appassionati di cucina non ne possono fare a meno: le erbe aromatiche! Queste riescono a rendere ogni piatto gustoso e accattivante ed è impossibile non averle sul davanzale della cucina: basilico, timo, menta, rosmarino, salvia e origano, profumano e colorano l’ambiente. Per dare un tocco di design all’angolo verde, un’idea divertente è coltivarle in vasi di latta da sistemare all’interno di cassette di legno per la frutta.

Bagno

Il bagno è indubbiamente la stanza della casa più umida quindi ha bisogno di specie in grado di vivere in questo ambiente. Le più indicate sono le piante tropicali che crescono bene anche se non hanno molta luce, come le felci ideali per purificare l’aria dalla formaldeide. In alternativa possiamo scegliere il bambù che non ha bisogno di molta acqua ed è un filtrante naturale.

Nel caso in cui abbiamo bagni piccoli, un’idea carina è quella di appendere le piante al soffitto o sulle pareti e creare un piccolo giardino verticale.

Camera da letto

L’ambiente in cui ci rilassiamo deve essere sano e sicuro, per questo le piante più indicate sono quelle che hanno una funzione purificatrice, come l’aloe vera ideale per depurare l’aria. Inoltre, per chi fatica ad addormentarsi è un vero toccasana perchè rilascia molto ossigeno nel corso della notte. Chi non ha il pollice verde, ma non vuole rinunciare al verde in casa, la pianta giusta è l’edera che oltre a purificare, riduce la muffa. Bella ed elegante, l’orchidea ha anche benefici per la mente. Chi invece vuole ridurre lo stress e dormire sonni sereni, può scegliere la lavanda che con il suo profumo riduce l’ansia e ha proprietà balsamiche.

Soggiorno

Una delle camere più grandi della casa, è anche la stanza in cui trascorriamo più tempo, quindi creare un ambiente sano in soggiorno è fondamentale. Tra le piante immancabili c’è il ficus che riduce gli agenti inquinanti presenti nei mobili, chi invece preferisce le piante grasse, può scegliere il cactus o il fico d’india indicate per ridurre le emissioni degli apparecchi elettronici.

