Le piante e i fiori perfetti da regalare e regalarsi a Natale

Ogni anno quando arriva Natale si va alla ricerca del regalo perfetto che possa far felici i propri cari cercando di non essere scontati. Un dono che di sicuro è sempre appezzato e allo stesso tempo sostenibile è la pianta di Natale. Questa è in grado di arricchire e dare un tocco di colore agli ambienti e, dettaglio non certo secondario, è facile da coltivare.

Ci sono tante varietà di piante e fiori da regalare il 25 dicembre che di sicuro faranno contenti chi le riceverà.

Stella di Natale

La prima pianta che viene in mente è di sicuro la Stella di Natale, simbolo per eccellenza di questo periodo: oltre ad essere bella è anche un portafortuna per chi la riceve. La caratteristica principale di questo fiore sono le foglie larghe di colore rosso che riempiono di colore e allegria ogni ambiente, ma ci sono anche varietà che hanno foglie beige o screziate. La pianta ha bisogno di particolari cure, perché è molto delicata e soffre gli sbalzi termici. Il luogo ideale in cui posizionarla è una stanza con luce soffusa, innaffiandola una volta alla settimana. Il regalo ideale per chi ama il giardinaggio e ha il pollice verde, nel linguaggio dei fiori questa pianta incarna lo spirito di rinascita, l’amore verso il prossimo e la saggezza.

Agrifoglio

Utilizzato soprattutto per le decorazioni, l’agrifoglio è la pianta perfetta da regalare a Natale. Le bacche rosse e le foglie la rendono unica, inoltre simboleggia fertilità e positività per il futuro. Le foglie acuminate, inoltre sono di buon auspicio per longevità e serenità, ma nello stesso tempo possono indicare la spinosità del carattere di chi le riceve. Nonostante i differenti significati, l’agrifoglio resta la pianta ideale da regalare per augurare fortuna e successo.

Rosa di Natale

La Rosa di Natale, conosciuta anche come Elleboro, è resistente al freddo, ma soprattutto non ha bisogno di molte cure. Caratterizzata da fiori che ricordano la rosa canina, la fioritura avviene tra dicembre e gennaio: ci sono varietà dai colori delicati come il bianco e il rosa, ma anche quelli dalle nuance più intense come il porpora. Adatta ad un ambiente poco luminoso, il terriccio deve essere umido e ben drenato. La Rosa del Natale è il dono perfetto durante le festività perché è simbolo di rinascita e candore, inoltre rappresenta il regalo ideale per chi sta iniziando una nuova fase della sua vita.

Ciclamino

Caratterizzato da colori accesi e in contrasto con le foglie verdi, il ciclamino è un fiore bello, elegante e delicato. Per questo non deve essere esposto in piena luce e va innaffiato regolarmente evitando ogni possibile ristagno. Utilizzato nell’antica Roma perché considerato un rimedio efficace contro i filtri malefici, recentemente è stato accertato che il suo profumo aumenta la fiducia in sé stessi. Proprio queste caratteristiche fanno della pianta il dono ideale da regalare a Natale.

Cactus di Natale

La Schlumbergera detta anche Cactus di Natale, ha fiori carnosi di colore rosso o rosato che riempiranno la casa di tante tonalità. Tra le piante invernali è quella più resistente perché fiorisce proprio in autunno e inverno, ma ci sono alcune specie che fioriscono anche in primavera. Deve essere innaffiata solo quando il terreno è asciutto per evitare che con l’umidità le radici marciscano, inoltre va posizionata vicino a una fonte di luce. Adatta a chi non ha molto tempo per prendersi cura delle piante, nel linguaggio dei fiori simboleggia la resistenza, perché è in grado di adattarsi a ogni situazione. Inoltre visto che fiorisce durante il periodo natalizio, è il simbolo del rinnovamento.

Prodotti online

Stella di Natale

Elleboro

Ciclamino

Cactus di Natale