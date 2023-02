Giornata mondiale del risparmio energetico: 5 prodotti Beurer per ridurre i consumi

Avere uno stile di vita sostenibile e ridurre gli sprechi è fondamentale per preservare il benessere ambientale. Proprio per questo il 18 febbraio è la Giornata Mondiale del risparmio energetico. In questa occasione è importante capire se i prodotti tech che hai in casa sono anche ecologici. Uno dei brand particolarmente sensibili a queste tematiche è Beurer! L’azienda tedesca leader nei prodotti tecnologici pensati per la salute e il benessere delle persone propone 5 prodotti appartenenti a differenti categorie, che hanno in comune performance eccellenti e tecnologia ECO.

Per una piega impeccabile con costi ridotti in bolletta: asciugacapelli HC 60

Ottenere una piega perfetta può diventare difficile e richiede molto tempo soprattutto se non sei un professionista, ma con l’asciugacapelli HC 60 di Beurer, puoi avere un risultato impeccabile con un sicuro risparmio in bolletta. Il modello rivestito da una superficie soft touch, consuma solo 1400 W, ma assicura le stesse prestazioni di un asciugacapelli da 2000 W.

Dotato di 3 livelli di calore e 2 di ventilazione, la tecnologia agli ioni integrata protegge i capelli e nello stesso tempo risponde al meglio alle tue esigenze. Grazie al sensore tattile, puoi accendere e spegnere con un solo tocco l’asciugacapelli e avere il massimo della sicurezza, nel caso di surriscaldamento perché l’apparecchio si spegne automaticamente. Dotato di due accessori potrai avere uno stile sempre differente utilizzando il diffusore per dare volume alla chioma e la bocchetta rotabile per uno styling più definito.

Per viaggiare serenamente: bilancia pesabagagli

Se sei appassionato di viaggi il 2023 è l’anno giusto per fare i bagagli e partire grazie ai numerosi ponti. Se hai in programma in aereo e non vuoi rischiare di pagare multe o tasse extra, l’accessorio da avere sempre con te è la bilancia pesa bagagli. Quella LS 20 Eco di Beurer è dotata di funzione Dynamo-power in questo modo non solo avrai la bilancia sempre pronta, ma potrai ridurre lo spreco di batterie. Semplice da utilizzare, la bilancia con una portata massima di 50 kg, ha un ampio schermo Lcd.

Per un inverno al caldo ed economico: coprimaterasso UB 86 Teddy Double

Entrare in un letto caldo e avvolgente è il sogno di tutti in inverno, ma si rischia di avere costi eccessivi in bolletta, tranne se si utilizza lo scaldaletto Beurer UB 86 Teddy Double. Realizzato in morbido peluche e micropile, il formato extra lo rende perfetto per scaldarsi in due durante le serate invernali. Regolare la temperatura è davvero semplice, devi solo utilizzare i due pratici telecomandi che ti permetteranno di decidere la temperatura per il corpo e quella per i piedi scegliendo tra i 9 livelli a disposizione.

Attivando uno dei primi 4 livelli di temperatura a basso consumo energetico, comparirà sul telecomando la spia “ECO Control”, inoltre, basta un tasto per visualizzare sul display e monitorare il consumo in kWh dal momento dell’accensione del dispositivo. La funzione timer, poi, è pensata per assicurare lo spegnimento automatico e avere un risparmio in bolletta.

Per una coccola economica: spazzola facciale FC 49

La pulizia del viso quotidiana è alla base della skincare e per dire per sempre addio ai dischetti monouso, puoi optare per la spazzola facciale FC 49, un modo per rispettare l’ambiente. Realizzata in silicone di alta qualità, si prende cura del viso regalando una pelle curata, liscia e con pori meno evidenti già dai primi utilizzi. Mediante la tecnologia a vibrazioni con i suoi 15 livelli di intensità e 3 zone distinte, pulisce in profondità e stimola la circolazione sanguigna, rendendo la pelle visibilmente più luminosa e morbida. Attraverso la batteria agli ioni, il dispositivo è ricaricabile e impermeabile, perfetto quindi anche sotto la doccia o nella vasca da bagno.

Design retrò per la bilancia pesapersone MS 40

Il design retrò ha sempre il suo fascino e se sei alla ricerca di un elemento d’arredo funzionale e d’effetto, la bilancia pesapersone meccanica MS 40 di Beurer, è ideale. Dotata di un ampio display, è realizzata con una superficie antiscivolo per una maggiore stabilità e sicurezza. Con una portata massima di 135 kg e un display analogico, la bilancia risulta infatti essere pratica e precisa. Ecocompatibile ed economica, grazie alla totale assenza di batteria, il dispositivo garantisce un’attenzione particolare al consumo energetico e alla sostenibilità.