Lusso e benessere all’interno del Six Sens di Dubai, il grattacielo più alto del mondo

Dubai è la città dei record: la capitale degli Emirati Arabi Riuniti negli ultimi anni ha suscitato l’interesse di star e celebs, anche nostrane, che hanno deciso di affittare casa o comprare un immobile in una località in cui il lusso è il punto fermo.

L’architettura e gli architetti nella città hanno trovato terreno fertile perché grazie a investimenti cospicui hanno la libertà di progettare e realizzare edifici dal fascino indiscusso che hanno l’obiettivo di essere unici. Molti di questi immobili hanno cifre da capogiro, quasi da primato e nel 2028 Dubai ne batterà uno nuovo: la realizzazione del Six Senses Residences. Cosa ha di particolare questo nuovo palazzo che andrà a modificare lo skyline così come lo conosciamo ora? Sarà l’edificio più alto del mondo.

Un palazzo con una vista mozzafiato

Il Six Senses Residences verrà costruito a Dubai Marina e i fortunati che potranno acquistare uno degli appartamenti godranno di una vista spettacolare su Palm Jumeirah e sul lungomare del porto di Dubai. I lavori verranno completati entro la metà del 2028 e sono stati commissionati dalla Select Group (sviluppatori immobiliari), progettati da Woods Bagot mentre la realizzazione architettonica è sotto la guida del WSP Middle East. Per quanto riguarda gli interni ci si è affidati a Mitchell & Eades. Il risultato sarà un palazzo extra lusso che però pone un’attenzione particolare al benessere dei futuri inquilini con aree dedicate.

Un edificio dallo stile futuristico

Lo skyline della Marina di Dubai è caratterizzato da grattacieli dallo stile moderno, ma la costruzione del Six Senses Residences contribuirà a dargli un nuovo aspetto: non solo perché questo “gigante” svetterà su tutti gli altri, ma anche perché avrà un design affusolato. A ben guardare è stata una scelta dettata dalla necessità di ammorbidire una struttura slanciata che poteva apparire spigolosa.

Con i sui 517 metri e i suoi 122 piani l’immobile è formato da 251 residenze suddivise tra quelle di lusso e attici a mezzo piano. Gli acquirenti interessati ad avere un appartamento nell’edificio futuristico, potranno scegliere tra abitazioni formate dalle due alle quattro camere da letto con una superficie compresa tra i 183 e i 1.310 metri quadrati.

Accanto a questi ci sono gli appartamenti duplex e triplex che vanno da 835 a 1.310 metri quadrati. Gli arredi realizzati in legno su misura con dettagli in bronzo creano un ambiente armonioso e avvolgente, merito anche delle ampie finestre che si aprono su balconi e che fanno filtrare la luce naturale.

Quello che contraddistingue il Six Senses Residences è la voglia di offrire ai residenti uno stile di vita incentrato sul benessere, pensato su misura sfruttando al meglio i principi del feng shui. Oltre agli appartamenti la parte alta si divide in più livelli ognuno dedicato a un’attività pensata per gli inquilini.

Il livello Balance è dedicato al fitness con trattamento di idroterapia, saune e una piscina a sfioro con lettini, quello Longevity si caratterizza per una clinica della longevità, una sala di consultazione, una sala di guarigione con il suono dei cristalli, una sala per la crioterapia e per i trattamenti iperbarici. Al livello Horizon, i residenti potranno rilassarsi in vasche idromassaggio o nella piscina, ma anche fare attività sulla terrazza per lo yoga. In aggiunta, saranno previsti numerosi servizi come una lounge, sale riunioni, aree studio, sale giochi, sala cinema e una palestra all'aperto.

Six Senses Residences promette di essere un luogo in cui i residenti si prenderanno cura di sé stessi circondati dal lusso e dalle bellezze del paesaggio.