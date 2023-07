In vendita a Roma la lussuosa villa della famiglia Gucci

Eleganza e uno stile senza tempo hanno sempre contraddistinto il marchio Gucci che ha contribuito a far conoscere l’Italia e le sue abilità nel campo della moda.

Originaria di Firenze, nel corso degli anni la famiglia si è trasferita a Roma e proprio nella Capitale negli ultimi giorni è stata messa in vendita una villa costruita da Aldo Gucci alla fine degli anni Quaranta. Il figlio del fondatore della maison, decise di espandere l’azienda fondata dal padre Guccio e di stabilirsi definitivamente a Roma insieme a tutta la sua famiglia, per questo gli serviva un posto in cui vivere con la moglie e i figli.

La villa immersa nel verde, si trova a 10 minuti di auto dal centro storico ed è circondata da un incantevole parco di ben 10.000 mq. La costruzione terminata nel 1951 inizialmente contava solo una casa di 1200 mq restaurata nel corso degli anni Novanta. Ora la famiglia Gucci ha deciso di metterla sul mercato a un prezzo iniziale di 15 milioni di euro per far sì che torni a nuova vita.

Un mix di stili per una villa incantevole

La villa per anni ha ospitato l’intera famiglia Gucci che è cresciuta in un contesto architettonico unico. La casa, infatti, rispecchia in pieno lo stile di Aldo Gucci con accenni toscani, ma è anche l’incarnazione del gusto di Olwen Price. La moglie di Aldo, infatti era di origine inglese e nella facciata dell’abitazione si può ammirare il mix di stili che includono bovindi e tipiche decorazioni britanniche.

Quella che è stata per anni la casa padronale nel corso del tempo è stata affiancata da una seconda villa (da ristrutturare) costruita all’inizio degli anni ’60 da Aldo per uno dei suoi figli. La residenza che ha un accesso indipendente, conserva lo stesso stile inglese della casa principale con ampie finestre che hanno una vista mozzafiato sul parco.

Una villa monumentale al centro di Roma

La villa nascosta dietro un ampio cancello a cui si accede percorrendo un lungo viale alberato, si sviluppa su quattro piani.

Appena entrati si viene accolti da un ingresso in cui troneggia una scala in legno a forma di conchiglia. Il piano terra, poi si sviluppa tra soggiorni, camere da pranzo e una sala studio.

Al livello del giardino, invece si trova un'ampia cucina, una sala giochi o biliardo, la lavanderia e la zona per il personale formata da due stanze (un bagno e una camera più piccola).

Al secondo piano si può incontrare la zona notte con la camera padronale caratterizzata da ampie finestre che si affacciano sul parco e altre quattro stanze tutte con bagno in camera.

Il terzo piano invece ha spazi ampi con camini e una stanza da letto sempre con bagno in camera. Quello che fa davvero la differenza è la vista senza precedenti sul centro di Roma che permette di ammirare in lontananza l’Altare della Patria.

Dal terzo piano si passa all’ultimo che è formato da un ampio terrazzo panoramico.

All’esterno, accanto al garage e al grande spazio coperto, si ha a disposizione una piscina fornita di tutto i comfort come gli spogliatoi e i bagni.

La seconda villa, infine, è di circa 900 mq, suddivisa su tre piani e da ristrutturare, ma circondata da un parco di 3000 mq in cui è possibile imbattersi anche in una serra per piante.