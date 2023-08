Gwyneth Paltrow apre la sua villa a Montecito: scopri come dormire al suo interno

Se siete tra quelli che sognano di vivere all’interno di una casa da star, il vostro sogno potrebbe diventare realtà. Gwyneth Paltrow, ha deciso di aprire la sua dimora di Montecito a due fortunati. La decisione nasce dalla collaborazione tra l’attrice e il famoso sito di case in affitto per le vacanze Airbnb.

Soggiornare presso la villa è totalmente gratis, dovete solo collegarvi al sito del portale americano il 15 agosto, a partire dalle 10:00 PST (le 19:00 ore italiane) e prenotare la possibilità di dormire per una notte nell’abitazione dell’attrice premio Oscar il 9 settembre.

La decisione di aprire la sua casa a Montecito

Come era successo in precedenza per Ken che ha aperto la sua Malibu Barbie Dreamhouse, anche Gwyneth Paltrow è pronta a condividere gli spazi della sua casa con persone sconosciute. Il motivo la fondatrice di Goop lo ha spiegato nel video di presentazione dell’evento affermando che "La solitudine è una condizione umana, ma negli ultimi anni, l'aumento dell'isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate", come ha scritto accanto alla clip. Ha poi aggiunto: ”Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po' meno soli”.

La villa che si trova in un quartiere esclusivo che ospita personaggi celebri del calibro di Harry e Meghan Markle, Oprah Winfrey, Ellen Degeneres e molti altri ha un ruolo importante per Gwyneth Paltrow. Ha infatti affermato che questo per lei è un vero e proprio santuario in cui si rifugia quando ha bisogno di schiarirsi le idee e riconnettersi con la sua famiglia e i suoi cari.

Acquistata nel 2016 con il marito Brad Falchuk per 4,9 milioni di dollari, la coppia ha deciso di demolirla per poi ricostruirla da capo in modo ecosostenibile.

Una casa semplice ma lussuosa

La casa comprende una camera con letto matrimoniale, una cucina open space con elettrodomestici moderni che dà sul soggiorno con camino e un bagno con vasca. Quello che si nota subito è che nella villa dominano il bianco ed elementi in legno che vengono alternati a tocchi lussuosi e di design come sanitari in oro e pareti in marmo.

All’esterno invece, gli ospiti possono rilassarsi all’interno della piscina olimpionica o sui diversi lettini a disposizione. A completare il giardino c’è una zona pranzo con barbecue e un campo da basket.

L’esperienza a casa di Gwyneth Paltrow sarà rilassante

Gwyneth Paltrow accoglierà gli ospiti per accertarsi che tutti i loro bisogni possano essere realizzati nella speranza che il soggiorno dia la giusta carica e gioia.

Tra i vantaggi per chi riuscirà a prenotare il soggiorno c’è la possibilità di fare una sessione di meditazione trascendentale e approfittare di una giornata rilassante alla spa con i prodotti preferiti del marchio dell’attrice.

Anche il menù è ispirato alla filosofia Goop con pasti nutrienti e sani, la Paltrow ha assicurato di essere attenta alle esigenze dei suoi ospiti come ad esempio allergie o restrizioni alimentari.

Un soggiorno che promette di essere all’insegna del relax e del benessere fisico e mentale.