Una nuova casa per Harry e Meghan? La lussuosa villa di Montecito è in vendita

Ogni volta che si parla di loro, i riflettori non possono che essere ben accesi. Il principe Harry e la moglie Meghan Markle sono una delle coppie più chiacchierate del mondo e non c’è una loro decisione che non faccia formulare le ipotesi più diverse. Il duca e la duchessa di Sussex sono tornati a far parlare di loro nelle ultime ore per motivi “immobiliari”.

Il nipote della Regina Elisabetta e l’ex attrice vorrebbero essere ancora più vicini a Los Angeles e per questo motivo sarebbero in procinto di cambiare casa. I due sarebbero interessati alla città di Malibu, il che significa che non abiterebbero più nella villa di Montecito che ha fatto da sfondo, tra le altre cose, alla celebre docuserie che li ha visti come protagonisti. È in questa lussuosa dimora che vivono dal 2020, dopo essersela assicurata per 14 milioni di dollari. A distanza di tre anni, i tempi sembrano maturi per un importante cambiamento e c’è da scommettere che la vendita della casa di Montecito finirà per attirare un buon numero di potenziali acquirenti.

Una villa lontana da occhi indiscreti

Il palazzo di cui il duca e la duchessa di Sussex sono diventati proprietari nel 2020, è stato costruito nel 2006. Oltre alla bellezza dell’immobile probabilmente gli allora novelli sposi mano stati attirati dalla tranquillità del posto. La villa di Montecito, è situata a Santa Barbara in una zona rinomata per le sue tenute e per i vicini illustri.

Le colline che assicurano la massima privacy, ospitano anche altre celeb del calibro di Oprah Winfrey, Tom Cruise ed Ellen DeGeneres. La villa di Harry e Meghan si trova su una strada privata a cui si accede dopo aver percorso un lungo vialetto.

La splendida residenza che incarna lo stile di Harry e Meghan

Quello che può essere definito a tutti gli effetti un mega palazzo di circa 1300 mq ha una vista spettacolare sul mare e sulle montagne che circondano la zona. Per ammirarle basta affacciarsi dalle numerose finestre ad arco o recarsi sulle diverse terrazze.

La villa vanta sei camere da letto e dieci bagni e da quando si sono trasferiti i Sussex hanno deciso di personalizzarla con tocchi dettagli di gusto come un pianoforte a coda, candele e lampadari.

Oltre al living e alla cucina, la casa comprende un centro benessere con saune, una palestra, una sala giochi, un cinema, una biblioteca, un ufficio, una cantina e un garage che ha a disposizione lo spazio sufficiente per ospitare cinque auto.

L’esterno della casa è da sogno

Se l’interno della casa ha affascinato il Duca e la Duchessa di Sussex, di sicuro la coppia prima di acquistarla sarà rimasta colpita anche dall’esterno. L’ampio terreno che circonda la villa vanta palme, viti, agrumeti, un orto e persino un pollaio. Nei momenti in cui vogliono rilassarsi con i loro piccoli, la coppia può approfittare di una piscina all’aperto, mentre giocare sul campo da tennis e nel parco giochi privato pensato per Archie e Lilibet.

Accanto alla casa padronale, c’è la casa degli ospiti a cui si accede tramite un vialetto in pietra, dotata di camere accoglienti e di due camini, uno all’interno, l’altro all’estero perfetto per riunire gli ospiti attorno al fuoco e trascorrere piacevoli momenti.