Come arredare il bagno di una casa in affitto

Quando si vive in una casa in affitto, bisogna adattarsi ai gusti del padrone di casa. Il più delle volte non si possono realizzare ristrutturazioni e arredarlo in base alle proprie preferenze.

Se la camera da letto o il soggiorno sono versatili e facili da personalizzare, il bagno è la stanza più importante dove si vuole avere tutto a disposizione. Per ottenere quello dei vostri sogni non occorre intraprendere lavori di ristrutturazione, basta arredarlo nel modo giusto, apportare piccole modifiche e avrete una stanza con carattere.

Ecco alcune idee per migliorare il bagno di una casa in affitto.

Rinnovare le piastrelle

La nota dolente di tutti i bagni sono le piastrelle, i rivestimenti rispondono ai gusti personali del padrone e spesso non corrispondono ai vostri. Se volete rinnovarle spendendo poco potete optare per piastrelle adesive o sticker che danno un nuovo volto all’ambiente e sono rimovibili.

Con il passare del tempo e con l’umidità le fughe possono sporcarsi, quindi per farle tornare allo splendore di una volta potete utilizzare un pennarello intonaco. Con una sola passata avrete il bagno come nuovo.

Dare un nuovo look al water

Rimuovere il vecchio wc con uno nuovo può diventare un’impresa costosa che il padrone di casa può non voler intraprendere. Quindi per lasciare quello vecchio ma rinnovarlo, potete scegliere di cambiare la tavoletta con modelli colorati o a contrasto se volete dare grinta all’ambiente, con quella bianca dalle linee morbide per dare un tocco d’eleganza.

Gli asciugamani in ordine e a portata di mano

Non sempre si ha la libertà di fare buchi nelle pareti, quindi bisogna accontentarsi dei porta asciugamani già presenti. Se per voi non sono sufficienti, allora potete scegliere di adattare una vecchia scala a pioli, dipingerla e appoggiarla al muro. Un modo divertente per il riciclo creativo e avere un supporto in più!

Lo specchio per dare profondità al bagno

A volte i bagni sono piccoli e danno un senso di oppressione, per ampliare la percezione degli spazi e conferire profondità potete scegliere uno specchio ampio o dalle linee particolari. Oltre a far filtrare la luce, diventerà un elemento d’arredo.

Rinnovare i mobili

Rinnovare i mobili non vuol dire solo ridipingerli, bastano piccoli accorgimenti e avranno tutto un altro aspetto, come? Non dovete fare altro che cambiare i pomelli e gli armadietti sembreranno come nuovi.

Arredare con i tessuti e le ceste

Tende e tappeti sono gli accessori indispensabili nel bagno perché permettono di arredarlo e dargli carattere. La tenda da doccia colorata o a fondo unico è perfetta per regalare eleganza o vivacità all’ambiente. Se il pavimento è vecchio e rovinato, invece, potete optare per un tappeto che darà luce all’ambiente.

Anche le ceste portabiancheria sono un ottimo modo per nascondere il bucato e arredare il bagno. Se avete spazio potete sceglierle di diverse misure e conservare all’interno tutto ciò che vi serve per averlo sempre a portata di mano.

Avere la giusta illuminazione

I bagni scuri e piccoli possono essere penalizzati dall’assenza di finestre, quindi è importante scegliere la giusta illuminazione. Oltre a cambiare i lampadari, per poi rimontarli quando andate via, potete scegliere una lampadina a luce fredda per dare più luminosità all’ambiente.

Arredare con le piante

Le piante conferiscono colore e armonia alla stanza, per questo in bagno possono essere un ottimo modo per creare un ambiente rilassato, inoltre, l’umidità è adatta per far crescere e prosperare piante come orchidee e bamboo, se invece non avete il pollice verde potete decidere per quelle grasse.

Prodotti online per arredare il bagno

Piastrelle in vinile bagno

Pennarello per riparazione malta bianca

Specchio

Cesto portabiancheria

Tappeto bagno in microfibra

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tenda doccia