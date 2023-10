La prima casa di Jennifer Lopez e Ben Affleck è in vendita: gli interni sono mozzafiato

Prima di trovare la loro casa dei sogni, Jennifer Lopez e Ben Affleck, hanno trascorso i mesi iniziali dopo il sì, sempre in una dimora di Beverly Hills. La villa al centro della città, precisamente al 1028 di Ridgedale Drive è stata anche la residenza di Danny De vito e Rhea Perlman. Ora la tenuta di 1,2 acri è stata messa in vendita per 85 milioni di dollari, un vero paradiso per chi ama le case di lusso dotate di tutti i comfort.

Una casa ampia e spaziosa

L’immobile di oltre 3100 metri quadrati vanta al suo interno 12 camere da letto e 17 bagni. Nella tenuta è presente anche una dependance che come la casa padronale ha una vista mozzafiato sul canyon ed è in una posizione ottima per avere tutto quello che serve a portata di mano, nonostante la casa sia completa di tutto. All’esterno, infatti c’è un’ampia piscina con lettino e bagni aggiuntivi, oltre a un’area esterna in cui mangiare e trascorrere del tempo all’aperto. Poi uno spazio apposito è riservato alle macchine. La tenuta dispone inoltre di due garage. In uno è possibile posizionare 6 auto ed è dotato di ascensori, l’altro, invece è stato progettato per sole due vetture.

Uno stile semplice ed elegante

Entrando all’interno della villa principale, si viene accolti da uno stile tradizionale e raffinato con grandi spazi che caratterizzano ogni ambiente. Al primo piano c’è un ingresso che affaccia sul giardino curato. Il soggiorno con studio è un ambiente raccolto e ideale per trascorrere del tempo con gli amici, mentre nella sala da pranzo c’è un tavolo per 12 persone.

Sempre al primo piano si può trovare un’ampia cucina, ideale per gli appassionati dei fornelli. Al centro c’è una grande isola con sgabelli per fare colazione ed elettrodomestici di ultima generazione. Accanto a questa stanza c’è una zona bar ristrutturata recentemente, oltre a una camera da letto con bagno. Infatti, in tutta la villa sono sparse diversi ambienti per i domestici.

Al secondo piano è possibile trovare cinque camere da letto con bagno privato, mentre due hanno soppalchi per avere ulteriore spazio, quella principale ha doppi sevizi e una cabina armadio. Sempre al piano superiore sono presenti due stanze con bagni per il personale e ingressi esterni.

A rendere davvero esclusivo il tutto c’è una sala cinema con bar, sala giochi e un sistema audio Dolby. Tra l’altro, a pochi passi dalla sala teatro si trovano due bagni e una sala sigari con cantina.

La dependance di 260 metri quadrati, ha lo stesso stile e comfort di quella principale. Al suo interno c’è una grande camera da letto, un bagno con sauna, una palestra con vista sul giardino, un bar e una sala per il personale sempre con sauna. In poche parole, il lusso con la L maiuscola.