La casa a forma di balena esiste davvero ed è spettacolare 

Se siete appassionati di case strane e nello stesso tempo Moby Dick è il vostro libro preferito, c’è un’abitazione che fa al caso vostro. Il mondo marittimo è fonte di ispirazione per gli architetti, oltre all'abitazione che ricorda una conchiglia, ne esiste anche una a forma di balena.

Conosciuta come Whale House, si trova a Santa Barbara in California e i proprietari hanno deciso di metterla in vendita per 3,25 milioni di dollari, mentre su Airbnb è quotata per 1.561 dollari a notte.

Una casa ispirata a Gaudì

La casa progettata dall’ingegnere Michael Carmichael e completata nel 1978 si ispira alle opere di Gaudì e alla voglia di realizzare una casa in cui la forma poteva essere libera di integrarsi con il contesto in cui si trovava. L’abitazione, infatti è immersa in un bosco circondata da alberi secolari come le querce, tanto da sembrare a prima vista anche una casa sull’albero.

Una casa curata nel particolare

La dimora si sviluppa su tre piani e può ospitare fino a sei persone. L’ingresso ricorda la testa di una balena ed è caratterizzata da una scala a chiocciola esterna e un ascensore coperto di rocce per mimetizzarsi con l’ambiente circostante.

Il corpo della casa ricorda quello di un cetaceo grazie a pareti ondulate rivestite da 270 vetrate colorate realizzate in Belgio, stucco veneziano e colonne e travi di legno.

La cura del dettaglio è riservata anche all’interno in cui al secondo piano c’è una cucina attrezzata per veri appassionati: oltre a un piano di lavoro in pietra, ha due forni incastonati, una zona riservata alla colazione e un ampio soggiorno con camino che sembra una caverna.

Al terzo piano invece ci sono tre camere da letto (tra cui una camera padronale) e tre bagni, decorati con piastrelle rosse curve, un ripiano in marmo arancione e una vasca da bagno con vista sull’esterno e sugli alberi che circondano la proprietà.

Al centro della casa “il ventre della balena” c’è un cortile interno recintato e reso unico da una doccia in bambù, una zona relax, una piscina olimpionica che si affaccia su una grotta e che rappresenta la coda dell’animale.

Nonostante sia immersa nel verde, infine, la casa balena si trova a pochi minuti dalle principali attrazioni di Santa Barbara come i giardini botanici della città. La casa rappresenta una tappa insolita da non perdere quando si visita la località californiana.