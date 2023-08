A Toronto c’è una casa a metà: è ancora in piedi dopo tanti anni

La fantasia degli architetti e la voglia di alcuni proprietari di vivere in case uniche spesso dà vita a edifici inusuali dalle forme particolari. A volte, però, succede che la loro particolarità sia dovuta al caso e a una serie di decisioni che non hanno nulla a che fare con la bravura e l’estro degli esperti. Questo è il caso della mezza casa a Toronto.

Sì, avete letto bene nella città canadese c’è un edificio che in foto può sembrare ritoccato da uno dei tanti programmi grafici, ma che in realtà è letteralmente diviso a metà. Il motivo? La determinazione del proprietario che ha deciso di non cedere la sua dimora.

Le origini della casa a metà

La casa a metà che si trova al 54 1/2 di Saint Patrick Street è stata costruita alla fine del XIX secolo, per la precisione tra il 1890-1893 insieme ad altre sei abitazioni identiche e speculari tra loro, in quella che un tempo si chiamava Dummer Street. I costruttori come se immaginassero cosa sarebbe capitato nel futuro hanno numerato le case 52 1/2, 54, 54 1/2, 56, 58 e 60.

Nel corso degli anni il quartiere ha cambiato nome, destinazione e dalla metà del Novecento alcune società immobiliari hanno iniziato a interessarsi alla zona e ad acquisire le unità immobiliari a partire dal 1957, con una politica aggressiva che ha spinto i proprietari a cedere le loro dimore. Una politica che è riuscita a convincere tutti, tranne il proprietario del 54 1/2 che si è rifiutato di vendere il suo appartamento.

L’unica casa rimasta in piedi

Poco alla volta, acquisizione dopo acquisizione, gli edifici sono stati abbattuti lentamente e quando la ditta si è resa conto che non sarebbe mai entrata in possesso dell’appartamento, ha deciso di procedere con la demolizione della casa che confinava con la 54 1/2.

L’operazione è stata realizzata con il massimo dell’attenzione nonostante i macchinari dell’epoca perché c’era il rischio di danneggiare un muro portante e di far crollare l'intera abitazione. Quello che fino a quel momento era il muro divisorio, una volta eliminata l'abitazione adiacente, è diventato un muro esterno.

La testimonianza di un passato che non esiste più

La casa al 54 1/2 di Saint Patrick Street ora proprietà di un privato, è rimasta in piedi nel corso dei decenni e solo negli ultimi anni sono stati costruiti degli edifici al suo fianco con la stessa architettura di stampo vittoriano. La casa, però, nonostante il suo aspetto che sembra incompleto, rimane l’ultima testimonianza di un quartiere che non esiste più.