La villa da sogno di Michael Jordan che nessuno vuole comprare

È uno dei campioni più amati di sempre anche da chi non è un grande appassionato di basket: Michael Jordan è stato un mito di questo sport e sembra che tutto quello che riguardi lui abbia qualcosa di leggendario, non sempre in senso positivo. A discapito di quel che si può pensare, il giocatore abile a dribblare in campo i suoi avversari, non lo è altrettanto quando si parla di vendite immobiliari.

La sua villa a Highland Park, a nord di Chicago, è da circa dieci anni sul mercato, ma ancora non ha trovato un acquirente disposto ad acquistarla.

Una villa lussuosa che nessuno vuole

Chi non vorrebbe vivere nella villa che ha ospitato uno dei più grandi campioni che ha vinto tutto e ha perfino una linea di abbigliamento storica che porta il suo nome? A quanto pare nessuno.

Il motivo in realtà non sembra essere l’abitazione in sé, la lussuosa proprietà è dotata di tutti i confort e di un arredamento curato nel dettaglio. Questa dimora è il sogno di tutti gli appassionati di case perché ha nove ampie camere, ben 15 bagni oltre a living bellissimi con finiture in marmo. Inoltre è inondata costantemente di luce grazie alla presenza di finestre enormi.

Non è tutto, la tenuta vanta anche una piscina, un idromassaggio, un campo da basket regolamentare, un cancello con il numero 23, lo stesso che portava sulla divisa Michael Jordan. Infine, è circondata da circa tre ettari di giardino in cui si trova anche uno stagno pieno di pesci e un campo da tennis, che assicurano la privacy più totale.

Una vendita destinata a non realizzarsi

Gli esperti del settore immobiliare si sono domandati spesso il motivo per cui una proprietà così bella non riesca ad essere venduta. Inizialmente si pensava che fosse dovuto al prezzo. Michael Jordan l’ha messa in vendita per circa 30 milioni di dollari. Poi a causa delle mancate offerte man mano il prezzo è diminuito, scendendo prima a 25 milioni, poi a 20 fino ad arrivare a poco più di 14 milioni di dollari, circa la metà del suo valore effettivo.

In realtà il campione di basket è quasi riuscito a venderla. Dopo averla messa all’asta un acquirente si è fatto avanti offrendo poco meno di 13 milioni di dollari. Poi l’acquisto si è risolto in un nulla di fatto perché poco prima della firma, un problema relativo ai documenti ufficiali ha fatto desistere il compratore. Insomma dopo tante vittorie in campo sportivo, Michael Jordan deve ancora attendere per esultare in quello immobiliare.