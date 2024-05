Vuoi sapere dove si trova la casa più isolata del mondo? La vista è mozzafiato

Tutti prima o poi abbiamo pensato quanto sarebbe bello lasciare tutto e vivere in un posto isolato. Se per alcuni è stato solo un pensiero, per altri invece è stata la realizzazione di un desiderio. A Elliðaey, un’isola nell’Atlantico a pochi chilometri dalle coste islandesi c’è una casa lontana da tutto e da tutti costruita negli anni Cinquanta.

L’isola di origine vulcanica

Elliðaey è un’isola di origine vulcanica e che fa parte dell’arcipelago delle Vestmann al largo della costa meridionale dell’Islanda. L’isolotto roccioso grande solo 4,5 chilometri quadrati fino agli anni Trenta era abitato da famiglie di pastori che poco alla volta hanno deciso di abbandonare il territorio a causa delle condizioni climatiche avverse.

Da quel momento l’isola disabitata ha visto sorgere sul suo territorio un’unica casa, negli anni Cinquanta, per la precisione nel 1953. L’edificio aveva lo scopo di ospitare i cacciatori dei pulcinella di mare, una specie di pinguino che vive nei pressi dell’isola e che attualmente è considerata a rischio estinzione da parte della dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Una casa avvolta nel mistero

Come ogni edificio particolare anche sulla casa più isolata del mondo abbondano leggende e storie. Per molti è frutto di un sapiente lavoro di grafica e quindi in teoria non esisterebbe. Per altri invece sarebbe stato il bunker di un miliardario che avrebbe scelto questa destinazione per mettersi in salvo nel caso in cui ci fosse stato un attacco da parte degli zombie. Molti, invece sostengono che la cantante Björk avrebbe vissuto per un periodo qui dopo che le autorità islandesi gliel’avrebbero donata come segno di ringraziamento per aver diffuso la loro cultura nel mondo. In realtà l’artista non è mai andata sull’isola e ancora meno ha vissuto tra le mura del cottage.

L’edificio senza acqua, ma con la sauna

La casa in realtà non è abitata nel corso dell’anno, ma è stata utilizzata in passato come rifugio per i cacciatori e attualmente come punto d’appoggio per i biologi e per le loro attrezzature o per i pescatori in difficoltà. Uno dei motivi che la rendono così isolata, sono anche le condizioni difficili per raggiungerla. Una volta approdati sulle coste, i visitatori sono costretti letteralmente ad arrampicarsi sulla scogliera per raggiungere l’abitazione.

A queste difficoltà se ne aggiunge un’altra da non mettere in secondo piano. L’edificio è sprovvisto di acqua ed elettricità, ma a compensare ci pensa una sauna alimentata da acqua piovana. Nonostante questo l’ambiente è molto confortevole e dotato di tutti i mobili che sono stati trasportati a mano sulla scogliera.

All’interno sembra un vero e proprio cottage, con rivestimenti in legno alle pareti e arredi comodi con un ampio divano e posti letti nella zona superiore. A far sì che l’ambiente sia ancora più caldo è una stufa a legna, ideale per godersi il paesaggio dalle grandi finestre.

L’aspetto più interessante della casa, coma abbiamo anticipato, è la sauna che rispecchia in pieno la tradizione nordica e viene alimentata dall’acqua piovana. Per rilassarsi e godere al meglio dell’atmosfera unica e suggestiva, infine, questa struttura ha anche un bel terrazzo dove poter organizzare grigliate circondati dal silenzio e dalla bellezza della natura.