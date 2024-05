Dove vogliono vivere gli italiani all’estero? Le case di lusso si trovano a New York e Dubai

La casa all’estero è ancora il sogno di molti italiani che non solo sono alla ricerca di nuovi territori in cui trascorrere le loro vacanze, ma anche di ville in cui il lusso è la parola d’ordine. Se l’America rimane la meta preferita, ci sono nuove destinazioni che stuzzicano l’interesse degli italiani.

Quando si parla di ricchezza e case paradisiache Dubai non può che diventare la protagonista assoluta. A rivelare questo interesse per il mercato oltreoceano è LuxuryEstate.com, il portale immobiliare internazionale che si occupa del settore del lusso e che ha analizzato i dati relativi ai gusti degli italiani per quel che riguarda gli appartamenti in vendita o in affitto all’estero.

Gli italiani preferiscono le ville o gli appartamenti?

Ma quali sono gli immobili che entrano nella lista dei desideri degli abitanti del Belpaese? Secondo i dati di LuxuryEstate.com le ville rientrano tra gli immobili più ambiti nel momento in cui l’interesse si sposta verso gli Stati Uniti e negli Emirati Arabi. In questo caso bisogna fare un ulteriore distinguo: mentre chi compra è interessato alle ville, chi affitta predilige gli appartamenti.

I compratori che non vogliono andare oltreoceano e preferiscono rimanere in Europa sono orientati maggiormente verso Francia, Svizzera, Principato di Monaco, Regno Unito, Spagna e Grecia. Ad attirare la loro attenzione in questo caso sono sia appartamenti che ville.

Quali sono le destinazioni preferite per acquistare o affittare case di lusso

Nel momento in cui gli italiani decidono di diventare proprietari di un’abitazione di lusso all’estero, la meta preferita sono gli Stati Uniti d’America, che conquistano il 25% del mercato estero italiano. A grande distanza si piazza la Spagna con il 12% e la Francia con l’11% delle richieste.

Anche nel campo della locazione gli States conquistano il gradino più alto del podio con il 21% di ricerche, a seguire troviamo nuovamente Francia e Spagna rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Come sappiamo ci sono città che hanno un fascino maggiore rispetto ad altre e questo avviene anche nel mercato immobiliare. In America la località in cui gli italiani dotati di un budget elevato cercano casa per la compravendita è ovviamente New York con l’8% delle preferenze. Nella classifica al secondo posto si piazza una new entry, ma non una novità: stiamo parlando di Dubai. La città degli Emirati Arabi si sta sviluppando soprattutto a livello immobiliare offrendo abitazioni di lusso che hanno convinto il 6% degli italiani a diventare proprietari di uno di queste ville paradisiache.

Le posizioni si invertono quando in cui si parla di locazione. In questo caso è Dubai la meta preferita con il 12% di richieste, seguita di pochissimo (11,8%) da New York.

Al terzo posto si piazzano a pari merito Parigi e Londra con i 5% delle ricerche seguite da Madrid, Berlino, Atene, Vienna sia per quanto riguarda la compravendita che per l’affitto. Solo più giù nella classifica troviamo altre metropoli americane come Los Angeles, Miami, Chicago.

Il budget a disposizione degli italiani

Quando si parla di immobili di lusso, è noto che il budget non può essere basso, infatti gli acquirenti che hanno a disposizione una somma pari a 30 milioni di euro preferiscono investire rispettivamente negli Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti e Principato di Monaco.

Se si considera una somma che va dai 5 ai 10 milioni di euro l’attenzione si focalizza sull’Europa e in particolare sul Principato di Monaco, la Svizzera e la Spagna. Con un budget di un milione di euro, infine, le destinazioni predilette sono la Grecia e l’Austria.