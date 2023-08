La nuova villa di Jeff Bezos a Miami: il numero uno di Amazon si assicura una dimora da sogno

Un nido d’amore con la N maiuscola. Quando si parla di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon nonché uno degli uomini più ricchi del mondo, qualsiasi aspetto deve essere moltiplicato all’ennesima potenza. Anche in ambito immobiliare, l’imprenditore statunitense vuole fare le cose in grande, come si è intuito perfettamente dopo l’acquisto di una villa da 68 milioni di dollari in Florida.

È un’abitazione comprata per la moglie Lauren Sanchez, una struttura davvero imponente e che sorge in una zona molto particolare dello Stato americano. Si sta parlando infatti del “Billionaire Bunker”, un enclave in cui gli immobili raggiungono cifre da capogiro. La villa di Bezos e consorte non poteva essere da meno.

Tutti i dettagli sulla nuova villa di Bezos

L’ultimo acquisto immobiliare del principale rappresentante di uno degli e-commerce più famosi del mondo è una villa caratterizzata da tre camere da letto, tre bagni e moltissimi altri comfort. Si trova nell’Isola di Indian Creek e, come sottolineato dall’agenzia che si è occupata delle trattative, è stato un affare fuori mercato.

La coppia avrà vicini di casa illustri come Ivanka Trump, Julio Iglesias e Tom Brady. L’abitazione scelta da Jeff Bezos è stata costruita nel 1965 e ha una dimensione complessiva di quasi 3mila metri quadrati. L’ultima vendita ufficiale prima di quella del proprietario di Amazon risaliva al 1982 e in quel caso furono spesi 1,4 miliardi di dollari.

Il terreno della villa è di quasi 3 acri sul lungomare, con tanto di ampia piscina e palme lussureggianti per concedersi privacy e relax allo stesso tempo. Tra l’altro, si tratta di un ritorno dell’imprenditore americano in quel di Miami a distanza di parecchio tempo, visto che è proprio qui che ha vissuto e si è diplomato quattro decenni fa.

Una riservatissima isola della Florida

Indian Creek non è una semplice isola. Quest’ultima comprende infatti 40 proprietà immobiliari, tutte affacciate sul mare, un campo da golf a 18 buche che si estende su quasi 300 acri e banchine in cui si ormeggiano yacht e navi di lusso. In base a quanto registrato dal censimento del 2021, la popolazione presente in questa zona della Florida era di appena 81 abitanti.

L’elenco degli acquisti di case da parte di Bezos si è dunque ampliato. Negli ultimi anni, infatti, il magnate si è assicurato una serie di dimore, una più lussuosa dell’altra, come ad esempio quella di Washington, la villa di Beverly Hills e anche una tenuta a Maui. Con il suo patrimonio di 163 miliardi di dollari, come accertato di recente dall’indice dei miliardari che viene aggiornato di volta in volta dall’agenzia Bloomberg, l’imprenditore si appresta a diventare il residente più ricco in assoluto dell’intera isola.