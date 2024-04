Jennifer Lopez vende il suo attico a Manhattan: il prezzo è da capogiro

Queste strade ti faranno sentire completamente nuovo. È questa una delle frasi principali della celebre canzone “Empire State of Mind” di Alicia Keys nel parlare di New York. C’è però una collega della cantante americana che non sembra pensare lo stesso della Grande Mela nonostante ci sia nata e cresciuta nella città. Jennifer Lopez ha deciso infatti di lasciare il proprio attico di Manhattan, dopo aver ricevuto l’offerta da parte di un acquirente disposto a spendere 25 milioni di dollari.

Si tratta dell’abitazione in cui ha vissuto spesso l’artista di origini portoricane non lontana dal Madison Square Park. Le ultime indiscrezioni immobiliari parlano di una firma già effettuata: in realtà l’immobile è stato messo in vendita sette anni fa e soltanto dopo tutto questo tempo si è arrivati a una novità importante.

Una compravendita durata 7 anni

Jennifer Lopez ha ormai deciso di stabilirsi definitivamente a Los Angeles insieme al marito Ben Affleck. La coppia di star avrebbe individuato la casa dei sogni, per la precisione una dimora di Beverly Hills del valore pari a 60 milioni di dollari. Si sta parlando di una residenza super lussuosa con tanto di 12 camere da letto, 24 bagni, piscina, palestra e un intero complesso sportivo per giocare a basket.

L’attico di New York, dunque, è stato inserito tra quelli destinati a non far più parte del patrimonio immobiliare della cantante 54enne. L’abitazione che sorge nel cuore di Manhattan è stata acquistata nel 2014 per 20 milioni di dollari, prima della scelta di metterlo in vendita nel 2017. Il prezzo iniziale fissato da JLo è stato vicino ai 30 milioni di dollari, nonostante la proposta non abbia attirato acquirenti. La richiesta è stata così ridotta a 25 milioni, la cifra che l’anonimo neoproprietario si è detto disposto a spendere. Ma cos’ha di così speciale questa dimora?

Tantissime camere e un panorama mozzafiato

L’attico newyorkese messo in vendita da Jennifer Lopez ha una dimensione che sfiora i 900 metri quadrati (880 per la precisione): all’interno trovano spazio un’ampia cucina, una sala da pranzo e una stanza privata per gli ospiti. Non mancano neanche gli alloggi destinati al personale, la lavanderia e un panorama invidiabile della città. Nel complesso, le camere sono quattro, oltre a sette bagni e quattro terrazze.

Al secondo piano, poi, è presente la camera padronale con tanto di cabina armadio, anch’essa piuttosto ampia. La proprietà, infine, fa parte di una villa di interesse storico per la città di New York, un edificio che ha appena compiuto un secolo di vita (è stato costruito nel 1924) e che è dotato di una portineria aperta 24 ore su 24, un deposito e un ascensore privato.