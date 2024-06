John Lennon e Yoko Ono: in vendita per la prima volta l’appartamento di New York

Per tutti i fan di John Lennon e Yoko Ono l’unica casa newyorkese della celebre coppia è legata purtroppo a un triste ricordo, l’assassinio dell’ex Beatles. In realtà i due non hanno abitato soltanto nell’edificio Dakota dell’Upper West Side, ma anche in un altro appartamento che è stato ora messo in vendita. La prima abitazione della celebre coppia si trova all’interno di SoHo lo storico quartiere della metropoli e la cifra per diventare proprietari dell’appartamento rimasto nelle mani della famiglia per oltre 50 anni è di 5,5 milioni di dollari.

La prima casa di John Lennon e Yoko Ono

La casa a due piani, situata per la precisione al 496 di Broome Street, è la prima proprietà della coppia appena arrivata a New York dopo lo scioglimento dei Beatles. Acquistata nel 1971, Lennon e Ono hanno vissuto lì fino al 1973 quando appunto si trasferirono nel famoso edificio Dakota e dove la stessa Yoko Ono ha deciso di rimanere anche dopo la morte del cantante.

L’edificio storico, noto per la sua forte impronta artistica, infatti nel coso degli anni è stato utilizzato per differenti scopi. Ad esempio è diventato una galleria d’arte, uno spazio d’incontro e di lavoro, ma anche uno studio di registrazione, oltre ad essere il posto prescelto da Yoko Ono per le sue interviste con la stampa.

A differenza degli altri immobili della zona costruiti prima del 1910, quello del cantante di Liverpool e della moglie è stato edificato nel 1920, il tratto distintivo della zona. Infatti secondo alcune fonti storiche quello che nel corso del 1800 veniva chiamato Broome Street (nome ispirato a un luogotenente governatore dello Stato di New York) è caratterizzato da una mescolanza di stili che rendono uniche le costruzioni.

Un appartamento versatile

L’edificio di circa 360 metri quadrati si sviluppa su più livelli che vanno dalla cantina fino all’ultimo piano. In più i futuri proprietari avranno a disposizione poco meno di 430 metri quadrati di diritti aerei che insieme all’attuale zonizzazione permetteranno di aggiungere tre piani a quelli già esistenti.

La proprietà sorta nel 1920 presenta caratteristiche di quel periodo soprattutto per quel che riguarda la facciata. I richiami allo stile Art Decò sono chiari, a colpire in particolare è il motivo a scacchiera con riquadri di vetro e profili in ghisa completati da una parte superiore rivestita con mattoni rossi.

Il piano terra è un grande open space con soffitti alti e un’ampia parete in cui si vedono le finestre a scacchiera che dominano la facciata. L’ambiente è occupato da una cucina con elettrodomestici in acciaio inox e una camera da letto soppalcata. Quest’ultima è collegata a un bagno con pareti in mattoncini e una splendida vasca da bagno che rende il tutto molto Urban. All’ultimo piano, infine, ci sono uno spazio di lavoro e uno studio di registrazione con moquette viola e pannelli insonorizzati.