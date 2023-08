Joe Jonas e sua moglie Sophie Turner hanno venduto la loro casa dagli interni meravigliosi: il prezzo è eccezionale

La pop star Joe Jonas membro della band dei Jonas Brothers e sua moglie, l'attrice Sophie Turner, che ha interpretato il ruolo di Sansa Stark nella serie Game of Thrones, sono sposati dal 2019 e sono da sempre molto riservati sulla loro vita privata.

Si sa solo che la coppia dal 2021 viveva con le figlie nella casa di Miami, all’interno della comunità di Bay Point, e che questa stessa proprietà è stata da poco venduta per 15 milioni di dollari dopo soli due anni dall’acquisto. Un affare per i due che, oltre a voler cambiare “aria”, ci hanno anche guadagnato. La villa, infatti era stata acquistata dal cantante e dall’attrice due anni fa per 11 milioni di dollari, 4 in meno rispetto a quanto l’hanno venduta.

Una villa dall’atmosfera orientale

Joe e Sophie, nel momento in cui hanno acquistato l'abitazione, hanno deciso di ristrutturarla, per questo si sono rivolti all’interior designer Sarah Ivory che è riuscita a creare un ambiente che ricorda le atmosfere di Cali e di Bali. Grazie a stampe tropicali che caratterizzano l’ingresso, accoglienti divani di velluto, soffitti con travi in legno, scale a chiocciola realizzate in vetro e giochi d'acqua interni, la dimora si è subito distinta dalle altre case di Miami.

La casa affacciata sulla baia

La villa di Joe e Sophie costruita nel 1980 con i suoi circa 1000 metri quadrati, affaccia sulla baia di Biscayne ed è formata da sei camere da letto e nove bagni. Il soggiorno oltre ad avere un arredamento di ispirazione orientale, ha un camino in travertino illuminato dalle ampie vetrate.

La coppia non ha tralasciato alcun dettaglio, infatti ha realizzato una sala da biliardo per divertirsi in compagnia di amici e una biblioteca di due piani in cui concedersi un momento di relax circondata dalle sue letture preferite.

Non solo l’interno, anche all’esterno nulla è lasciato al caso. Oltre al molo di 28 metri che affaccia direttamente sulla baia, ci sono due piscine, una per gli adulti e l’altra pensata appositamente per i bambini e le loro figlie. Inoltre è stato allestito un vero e proprio resort con vasca idromassaggio, sauna, palestra e wine room.

La coppia molto riservata non ha dichiarato il nome dell’acquirente a cui hanno venduto l’immobile, ma di certo chi l’ha acquistato avrà a disposizione un piccolo angolo di paradiso, direttamente a Miami.