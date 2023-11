Julia Roberts vende la sua meravigliosa villa di San Francisco in soli 18 giorni

Dopo che nel 2016 ha venduto la sua tenuta delle Hawaii affacciata sull’oceano per 16,2 milioni di dollari, Julia Roberts qualche settimana fa ha messo a segno un nuovo colpo immobiliare.

Ci sono voluti solo 18 giorni all’attrice americana per vendere la propria casa a San Francisco acquistata all’inizio del 2020 per 8,3 milioni di dollari. Quello che colpisce di più di questo affare non è solo la rapidità con cui Julia Roberts è riuscita a vendere la dimora, ma anche l’incredibile prezzo che è riuscita a strappare al nuovo proprietario. La casa situata in uno dei quartieri più belli di San Francisco, più precisamente Presidio Heights, le ha fatto guadagnare circa 3 milioni di dollari in più rispetto a quanto l’aveva pagata, perché la cifra finale si aggira sui 11,3 milioni di dollari.

La casa dallo stile vittoriano dalla vista incantevole

Costruita tra il 1907 e il 1908 dall’architetto Sylvain Schnaittacher in stile vittoriano, l’abitazione è di circa 580 metri quadrati ed è stata ristrutturata di recente da John Wheatman.

La proprietà si sviluppa su 5 livelli e comprende cinque camere da letto con altrettanti bagni, ma soprattutto ha una vista mozzafiato sulla Baia di San Francisco e sul Golden Gate Bridge

Una villa dallo stile unico

Prima di entrare nella villa gli ospiti sono accolti da un vialetto in mattoni, preludio all’ingresso circondato da colonne. Appena superata la soglia, ci si trova davanti a un ingresso che si apre su una grande scalinata con vetrate colorate.

Nonostante la ristrutturazione le abbia dato un tocco più moderno e contemporaneo ci sono degli aspetti di questa casa che comunque rimangono affascinanti e che fanno fare un tuffo nel passato.

Ad esempio, la sala da pranzo che si trova al pianterreno ha conservato intatti i soffitti a cassettoni. La stanza, poi, si apre su una veranda che conduce a una delle cinque camere da letto e alla cucina che si contraddistingue per arredi di carattere. Oltre ad avere elettrodomestici di ultima generazione è dotata di ripiani in marmo, un piano cottura a gas con sei fuochi, una dispensa e un’isola centrale.

Dalla cucina si può raggiungere il secondo piano utilizzando una scala secondaria in cui si trovano le altre camere da letto, mentre la suite è all’ultimo piano e occupa l’intera superficie. Al terzo piano, invece, c’è la camera da letto principale con bagno interno in cui sono presenti sia la doccia che la vasca, una cabina armadio e il balcone in ardesia.

Il resto della casa si sviluppa nel due livelli semi-interrati. Mentre nel primo sono state costruite una sala multimediale e una stanza benessere, il secondo è caratterizzato da un garage pensato per due macchine, oltre a una cantina. Da entrambi i livelli inferiori, poi si può accedere direttamente al giardino sul retro, reso unico da alberi di ulivo e da una zona relax costituita dalla vasca idromassaggio coperta.

Un’abitazione senza dubbio bellissima, in cui Julia Roberts ha trascorso circa quattro anni, ma a cui ha preferito altre dimore: l’attico nel West Village di New York, il ranch nel New Mexico, una tenuta sull'isola hawaiana di Kauai e la villa in cima a un promontorio sul Point Dume di Malibu.