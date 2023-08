Katy Perry e Orlando Bloom accusati di aver sottratto una casa a un anziano malato

Abituati a essere al centro dell’attenzione per i loro successi cinematografici e discografici, Katy Perry e Orlando Bloom questa volta sono stati coinvolti in una battaglia legale e il motivo è una casa a Montecito, in California.

La coppia ha acquistato la villa per 14,2 milioni di dollari, da Carl Westcott, un signore di 83 anni che a distanza di pochi giorni dalla firma ha affermato di non essere stato nelle piene facoltà mentali quando ha sottoscritto il contratto. Ma vediamo come sono andati i fatti.

La casa venduta contro la volontà del proprietario

Carl Westcott, veterano dell’esercito degli Stati Uniti che all’epoca dei fatti aveva 80 anni, si è trasferito nella casa situata di Montecito situata al 1569 di E. Valley Rd. Pochi mesi prima che Katy Perry ed Orlando Bloom la acquistassero, con l’intento di trascorrere nella villa gli ultimi anni della sua vita.

La proprietà, di quasi 900 metri quadrati, formata da 8 camere da letto e 11 bagni, è stata acquistata dall’uomo il 29 maggio del 2020 e messa in vendita alla coppia il 14 luglio dello stesso anno. Il veterano, però ha affermato che a causa dell’età, della malattia di Huntington, un disturbo degenerativo che colpisce il cervello e i postumi di un lungo intervento alla schiena, non era nelle sue piene facoltà mentali per dare il consenso alla vendita.

Pochi giorni dopo, il 22 luglio 2020, Carl Westcott ripresosi dall’intervento e senza assumere più antidolorifici, si è reso conto cosa avesse comportato sottoscrivere il contratto. Ha quindi inviato una lettera all’agenzia immobiliare dichiarando di non voler più vendere la casa.

Katy Perry e Orlando Bloom, innamorati della villa, hanno detto al veterano di apprezzare la proprietà e che pur di rimanere sarebbero stati disposti a pagarla di più rispetto all’offerta iniziale. Dopo il rifiuto dell’uomo, la coppia ha deciso di rimanere e che avrebbe voluto il completamento della vendita.

Dopo tre anni il processo è stato fissato per il 21 agosto 2023 presso il tribunale Stanley Mosk di Los Angeles.

Katy Perry e i problemi immobiliari

Non è la prima volta che Katy Perry ha problemi nel campo immobiliare. L’accaduto ricorda molto una controversia del 2015, quando la cantante è stata coinvolta in una causa legale contro le suore del Cuore Immacolato di Maria a Los Feliz.

L’ordine religioso, che inizialmente contava 52 sorelle, aveva acquistato la tenuta nel 1972 vivendo nella proprietà in stile medievale ispano-gotico fino al 2011. Rimaste solo cinque suore, l’arcivescovo di Los Angeles aveva accettato l’offerta della cantante e le sorelle sono state costrette a trasferirsi.

Da quel momento è iniziato uno scontro legale che nel 2016 è culminato con una sentenza a favore della cantante a cui è stata concessa la casa. La battaglia legale però è proseguita e si è interrotta solo nel 2018 quando una delle suore che combattevano contro Perry e l'arcidiocesi di Los Angeles è morta a 89 anni nell’aula del tribunale.