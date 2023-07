Kim Kardashian vende la sua spettacolare villa di Londra: il prezzo è da capogiro

Può una città come Los Angeles rivivere in una metropoli altrettanto cool come Londra? La risposta è affermativa se si va a vedere quale villa ha scelto Kim Kardashian per abitare nella capitale britannica.

L’imprenditrice e modella americana è originaria proprio della città degli angeli e a Londra non poteva che acquistare una dimora che ricordasse la località californiana. Ora questa abitazione è stata messa in vendita per 17,25 milioni di sterline (poco meno di 20 milioni di euro), un annuncio immobiliare che, c’è da scommettere, attirerà parecchie attenzioni.

Una villa all’insegna del minimalismo

La villa di Kim Kardashian si trova nell’esclusivo quartiere di Hampstead, a nord del centro storico di Londra. È una zona molto gettonata dai vip, come testimoniato dalle scelte immobiliari di Harry Styles, Hugh Grant e, in passato, Elizabeth Taylor.

L’imprenditrice statunitense aveva scelto questa dimora insieme all’allora compagno Kayne West: la coppia si era fatta conquistare dalle sei camere da letto e dai cinque piani dell’edificio. Si sta parlando di 740 metri quadrati progettati da Claudio Silvestrin, un architetto minimalista che ha creato proprietà di grande effetto anche per Giorgio Armani. Come hanno sottolineato gli agenti immobiliari che si stanno occupando della vendita, si tratta di qualcosa di più di una semplice villa, una vera e propria opera architettonica.

Tre dei cinque piani della villa di Londra messa in vendita da Kim Kardashian sono dedicati all’intrattenimento, con l’ampio salone principale che copre l’intero piano terra. Le finestre, anch’esse di grandi dimensioni, si aprono sul terrazzo che affaccia sul giardino.

Visto che la scelta è stata fatta qualche anno fa da un’icona di stile come l’imprenditrice americana, non stupisce la presenza di due ascensori, uno per la casa e uno per raggiungere le autovetture parcheggiate, oltre a una sala cinema con tutti i comfort immaginabili. Per quel che riguarda il seminterrato, poi, c’è un centro benessere dotato di piscina, palestra, sauna e bagno turco.

Le cucine e i bagni strizzano l’occhio allo stile di Los Angeles

Come già spiegato, lo stile delle case tipiche di Los Angeles è stato riprodotto fedelmente. In particolare, nella città californiana l’interno e l’outdoor si fondono come se fossero una cosa sola e la villa di Londra presente appunto degli ambienti che si susseguono senza soluzione di continuità. La camera da letto principale occupa metà dell’intera superficie del primo piano: è una stanza dotata di un balcone e di una terrazza separata, il tutto impreziosito da un bagno padronale e da una cabina armadio.

Anche nelle altre camere da letto ci sono dei balconi privati, mentre l’ultimo piano della casa è quello in cui si trova la suite principale per gli ospiti. C’è infine un dettaglio che vale la pena notare. Per le cucine e i bagni di questa villa londinese, Kim Kardashian ha deciso di riprodurre gli stessi elementi architettonici e gli stili di quelli della sua casa di Los Angeles: i pavimenti sono in lastre di roccia giallo ocra, ma ce ne sono altri in legno di rovere per un risultato finale ancora più elegante.